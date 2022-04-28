【中銀信用卡】中銀香港：高級美饌、時尚衣物及珠寶首飾消費佔富客全年簽賬四成　推「中銀Private Card」

中銀香港 （02388） 向該行最高端的私人銀行及「私人財富」客戶推出「中銀Private Card」。

中銀信用卡（國際）副總經理林敏儀表示，香港私人財富管理行業正穩健增長，私人銀行及「私人財富」的服務一向是該行的重點業務之一。截至去年底，「私人財富」客戶數目按年錄得超過五成增幅，客戶基礎進一步擴大。高資產淨值客群對高級美饌、時尚衣物及珠寶首飾等需求較大，相關消費佔其全年整體簽帳約四成。

林續指，為配合此高端客戶群的時尚生活品味，中銀香港特別限量推出全新「中銀 Private Card」，以米芝蓮食府禮遇為主打，並提供珠寶及名車鑑賞等專屬活動。

客戶可於多家米芝蓮食府享買一送一優惠

「中銀 Private Card」客戶除可於國金軒、天龍軒及文華廳等多家米芝蓮食府享高達買一送一優惠外；客戶更享有升級禮遇，在本地或海外，於餐廳品嘗或享用外賣美食，餐飲簽帳全年可享10倍積分獎賞，相等於4%現金回贈。由今年5月起，客戶可率先享有中銀 Private Card x AMORE PACIFIC 獨家半島酒店下午茶體驗優先預訂及買一送一優惠。此外，客戶亦有機會獲邀參與珠寶、名車、美食品鑑等專屬活動，享用由 Ten Lifestyle Group提供的24小時禮賓服務及尊尚私人會所服務，以及獲全球個人意外免費保障及指定保險産品投保/續保積分獎賞等。

【ET財智Talk】晉達特約：投資機遇「碳」中尋

相關文章：

【銀行股】中銀香港：私人財富客量及AUM各升4成及6成 推3遙距理財服務

【保險計劃】中銀香港推出「家傳戶曉終身壽險計劃」及「環宇智選旅遊保障計劃」 旅遊保障優惠