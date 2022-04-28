  • 30°C
香港時間 : 2022428日 (四) 17:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中銀信用卡】中銀香港：高級美饌、時尚衣物及珠寶首飾消費佔富客全年簽賬四成　推「中銀Private Card」

Hot Talk 16:29 2022/04/28

分享：

分享：

中銀香港 （02388） 向該行最高端的私人銀行及「私人財富」客戶推出「中銀Private Card」。

中銀信用卡（國際）副總經理林敏儀表示，香港私人財富管理行業正穩健增長，私人銀行及「私人財富」的服務一向是該行的重點業務之一。截至去年底，「私人財富」客戶數目按年錄得超過五成增幅，客戶基礎進一步擴大。高資產淨值客群對高級美饌、時尚衣物及珠寶首飾等需求較大，相關消費佔其全年整體簽帳約四成。

林續指，為配合此高端客戶群的時尚生活品味，中銀香港特別限量推出全新「中銀 Private  Card」，以米芝蓮食府禮遇為主打，並提供珠寶及名車鑑賞等專屬活動。

客戶可於多家米芝蓮食府享買一送一優惠

「中銀 Private Card」客戶除可於國金軒、天龍軒及文華廳等多家米芝蓮食府享高達買一送一優惠外；客戶更享有升級禮遇，在本地或海外，於餐廳品嘗或享用外賣美食，餐飲簽帳全年可享10倍積分獎賞，相等於4%現金回贈。由今年5月起，客戶可率先享有中銀 Private Card x AMORE PACIFIC 獨家半島酒店下午茶體驗優先預訂及買一送一優惠。此外，客戶亦有機會獲邀參與珠寶、名車、美食品鑑等專屬活動，享用由 Ten Lifestyle Group提供的24小時禮賓服務及尊尚私人會所服務，以及獲全球個人意外免費保障及指定保險産品投保/續保積分獎賞等。

【ET財智Talk】晉達特約：投資機遇「碳」中尋

 

相關文章：

【銀行股】中銀香港：私人財富客量及AUM各升4成及6成　推3遙距理財服務
【保險計劃】中銀香港推出「家傳戶曉終身壽險計劃」及「環宇智選旅遊保障計劃」 旅遊保障優惠

開啟hket App，閱讀全文
美食 私人銀行 米芝蓮 信用卡 中銀香港（02388） 銀行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升75點 阿里美股發力（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升75點 阿里美股發力（不斷更新）
【日圓滙價】日圓兌港元正式跌穿6算　日央行宣布每日買債　美元兌日圓升越130、瑞信反料未來3個月回升至124
【日圓滙價】日圓兌港元正式跌穿6算　日央行宣布每日買債　美元兌日圓升越130、瑞信反料未來3個月回升至124
【美股期貨】道指期貨升57點、納指期貨升1.3%　Meta盤後升近兩成　蘋果、亞馬遜收市後放榜（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升57點、納指期貨升1.3%　Meta盤後升近兩成　蘋果、亞馬遜收市後放榜（不斷更新）
【港股市況】恒生指數期結日升329點收企二萬關　阿里巴巴升逾4%、渣打績後抽升一成（不斷更新）
【港股市況】恒生指數期結日升329點收企二萬關　阿里巴巴升逾4%、渣打績後抽升一成（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【Archegos爆煲】Bill Hwang涉操縱市場和欺詐被捕、面臨最多380年刑期　累投行勁蝕內幕公開、高峰掌萬億倉位（第二版）
【Archegos爆煲】Bill Hwang涉操縱市場和欺詐被捕、面臨最多380年刑期　累投行勁蝕內幕公開、高峰掌萬億倉位（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款