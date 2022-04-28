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【職場熱話】上班吃零食被投訴 HR要求辦公室須戴上口罩 打工仔不滿：食零食都無自由

理財智慧 17:44 2022/04/28

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疫情肆虐，為己為人應長期戴好口罩，但有時上班族在辦公室又很難完全避免不脫下口罩，如吃飯飲水等。近日就有網民在討論區發文指公司回復正常上班，有日在公司脫下口罩吃零食，卻慘被投訴，HR更稱在公司要全程戴著口罩，因而不滿連吃零食都沒有自由。

樓主指公司終於回復正常上班，可以回辦公室工作。雖然不用再關在家裡，但卻連吃零食的自由都沒有，因為HR稱在公司要全程戴口罩。他指肚餓才脫下口罩吃零食，誰知這樣也被人投訴，隨後HR讓他盡量不要脫下口罩，因而感到不滿連吃零食都沒有自由。

【筍工推介】港台請多媒體記者 月薪逾2萬元 有乜嘢要做？見下頁

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同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

有網民認為「疫情嚴重，就吃少點吧，為己為人」、「無謂在公司吃零食，我也戒掉。上班只吃正餐，有時連正餐都不吃」、「疫情關係特別日子，不是說以後不讓你吃，等疫情過了，你再怎樣吃都可以」、「自由不是無限制，不能損害他人利益」。

【職場熱話】交際好常出錯 VS 寡言卻細心 兩種同事各有好處 打工仔欲知他人選擇引熱議下一頁】 

亦有網民指「如果只坐自己位置吃，沒什麼問題。不如不讓人上廁所更好，如果有人確診，用同一個廁所更容易受感染」、「那麼嚴格？那在公司吃午餐和喝水怎麼辦？」、「這麼怕死別上班，帶了口罩不又是幾萬人確診」；亦有網民笑言「樓主努力點，當你坐房做大佬，就無人理你在房內吃零食」。

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

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責任編輯：陸盈希

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