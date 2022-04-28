馬斯克嘲特朗普無得用Twitter 直指Truth Social難聽要改名

全球首富、Tesla創辦人馬斯克以440億美元（3,432億港元）收購社交平台Twitter後，繼續在Twitter發表出位言論。馬斯克周四（28日）建議由美國前總統特朗普創辦的「Truth Social」，改名為「Trumpet」，似乎諷刺特朗普無得用Twitter，只能在自己設立的平台發言。

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特朗普（Donald Trump）因去年的國會山莊暴亂，被多個社交平台封殺，他指摘相關舉動損害言論自由。剛收購Twitter的馬斯克（Elon Musk）周四發文，多次提及由特朗普創辦的社交平台「Truth Social」，先指Truth Social在蘋果應用程式商店超過Twitter及TikTok，成為最多人下載的免費程式。

他其後再點名Truth Social，稱

Truth Social（難聽嘅名）出現，係因為Twitter審查言論自由。 （Truth Social （（terrible name）） exists because Twitter censored free speech.）

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馬斯克建議Truth Social改名為「Trumpet」，諷刺特朗普只能在自己設立的平台發言。

馬斯克多次暗示會改革Twitter，周四稱Twitter必須要保持政治中立，笑指要平等地擾亂極左及極右翼勢力。

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責任編輯：郭麗明