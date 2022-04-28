  • 30°C
香港時間 : 2022428日 (四) 17:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

馬斯克嘲特朗普無得用Twitter 直指Truth Social難聽要改名

環球社會熱點 16:17 2022/04/28

分享：

分享：

全球首富、Tesla創辦人馬斯克以440億美元（3,432億港元）收購社交平台Twitter後，繼續在Twitter發表出位言論。馬斯克周四（28日）建議由美國前總統特朗普創辦的「Truth Social」，改名為「Trumpet」，似乎諷刺特朗普無得用Twitter，只能在自己設立的平台發言。

前經理人作供 Amber Heard利用馬斯克「攝時間」 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）因去年的國會山莊暴亂，被多個社交平台封殺，他指摘相關舉動損害言論自由。剛收購Twitter的馬斯克（Elon Musk）周四發文，多次提及由特朗普創辦的社交平台「Truth Social」，先指Truth Social在蘋果應用程式商店超過Twitter及TikTok，成為最多人下載的免費程式。

他其後再點名Truth Social，稱

Truth Social（難聽嘅名）出現，係因為Twitter審查言論自由。

（Truth Social （（terrible name）） exists because Twitter censored free speech.）

    點擊圖片放大
    +3
    +2

馬斯克建議Truth Social改名為「Trumpet」，諷刺特朗普只能在自己設立的平台發言。

馬斯克多次暗示會改革Twitter，周四稱Twitter必須要保持政治中立，笑指要平等地擾亂極左及極右翼勢力。

 

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

波音CEO後悔幫特朗普改裝空軍一號 稱已蝕863億
今日
波音CEO後悔幫特朗普改裝空軍一號 稱已蝕863億
【尊尼狄普誹謗案】前經理人作供 Amber Heard利用馬斯克「攝時間」
今日
【尊尼狄普誹謗案】前經理人作供 Amber Heard利用馬斯克「攝時間」
英保守黨議員被揭開會睇色情片 國會展開獨立調查
今日
英保守黨議員被揭開會睇色情片 國會展開獨立調查
英國未來或加息 財相警告按揭恐多付近萬
今日
英國未來或加息 財相警告按揭恐多付近萬
美俄交換囚犯 美強調俄烏戰爭立場不變
今日
美俄交換囚犯 美強調俄烏戰爭立場不變

你可能感興趣

波音CEO後悔幫特朗普改裝空軍一號 稱已蝕863億
今日 15:15
波音CEO後悔幫特朗普改裝空軍一號 稱已蝕863億
【尊尼狄普誹謗案】前經理人作供 Amber Heard利用馬斯克「攝時間」
今日 14:15
【尊尼狄普誹謗案】前經理人作供 Amber Heard利用馬斯克「攝時間」
英保守黨議員被揭開會睇色情片 國會展開獨立調查
今日 13:45
英保守黨議員被揭開會睇色情片 國會展開獨立調查
網絡熱話 TRUTH Social 收購 馬斯克 特朗普 Twitter 社交平台

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月28日 時間17:00）

下一篇文章

波音CEO後悔幫特朗普改裝空軍一號 稱已蝕863億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國王室】梅根父鬧哈里白癡：似裙腳仔跟住我個女
【英國王室】梅根父鬧哈里白癡：似裙腳仔跟住我個女
俄天然氣工業銀行副總裁逃離俄 加入烏軍稱為贖罪
俄天然氣工業銀行副總裁逃離俄 加入烏軍稱為贖罪
【烏克蘭戰爭】俄羅斯中斷波蘭、保加利亞天然氣供應（第三版）
【烏克蘭戰爭】俄羅斯中斷波蘭、保加利亞天然氣供應（第三版）
英國大量泳池恐關閉 不敵能源價格飆升
英國大量泳池恐關閉 不敵能源價格飆升
【烏克蘭戰爭】古特雷斯稱戰爭不會以和談告終 普京誓阻任何外部干預（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】古特雷斯稱戰爭不會以和談告終 普京誓阻任何外部干預（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月28日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月28日 時間17:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款