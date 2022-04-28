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【職場熱話】港女實習三年 工作無推搪 卻不滿未曾加薪 欲知如何提出加薪要求

理財智慧 17:44 2022/04/28

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辛勞地工作當然想獲得回報，但若然公司未有加薪打算，又自覺值得更高薪金，你們會如何跟公司表達？近日就有網民在「Dcard」討論區發文指自己已經當實習生三年，卻未曾加薪，自問表現也不錯，從無推搪工作，因而欲知如何提出想加薪的方法。

樓主在現時公司當實習生工作已經第三年，薪金和入職時候一模一樣。眼見現在薪金與入職兩個月的新人一樣感到不是味兒。她指所有工作都上了軌道，甚至只要公司要幫手就算不是其職責範圍都不會推搪，覺得自己值得有更高數目的薪金，但卻不知可以怎樣提出想加薪的方法，因而感到無助。

【筍工推介】港台請多媒體記者 月薪逾2萬元 有乜嘢要做？見下頁

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同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置  

有網民認為「很少聽實習生會加薪」、「你說找到份薪金更高，看他怎麼樣」「為什麼做實習也要做三年不轉工」、「有沒有聽過魚不過塘不會胖」、「找到新工便遞信，有價值自然會有合理薪金」。

【職場熱話】打工仔轉新工數月  月入50k人事關係好   卻得到夢寐以求公司取錄  人工低1萬仍感心動下一頁】 

亦有網民指「你上司應該偷笑，用低薪可以留住有經驗的人，薪金還要跟新來的一樣。怎麼會做三年的薪金和新進來的一樣？經驗不值錢？ 訓練新人成本絕對高過舊人，而且實習不應該做這麼久，會沒有很多福利，而且薪金會受限」；有網民建議「遞信，老闆問你就說現在的薪金趕不上通脹，然後老闆會因為想挽留你而加薪。利申曾經這樣做被老闆加了二千，只是最後還是走了」。

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

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責任編輯：陸盈希

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