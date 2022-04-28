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【內房危機】廣東省政府：做好房企風險處置項目併購金融服務　探索資管公司參與高風險房企資產處置新模式

股市 16:04 2022/04/28

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【內房危機】廣東省政府：做好房企風險處置項目併購金融服務　探索資管公司參與高風險房企資產處置新模式

廣東省人民政府辦公廳印發《廣東金融支持受疫情影響企業紓困和經濟穩增長行動方案》，當中重點工作任務包括房地產市場，提到要促進房地產市場平穩健康發展，包括積極支持居民合理住房信貸需求，做好房地產企業風險處置項目併購金融服務，以及完善金融與房地產良性循環發展的長效機制。

《方案》表示，各地要督促涉險房地產企業積極自救化險，省有關部門要加強協調指導和項目推介對接。鼓勵金融機構加大對優質房地產項目的支持力度，按照市場化、法治化原則支持「保交樓」。支持金融機構為重點房地產企業風險處置項目出讓、兼併收購提供債券發行、融資顧問等服務。鼓勵優質房地產企業發行公司信用類債券，募集資金用於風險處置項目的兼併收購。探索駐粵金融資產管理公司和地方金融資產管理公司參與高風險房企資產處置新模式。

同時，《方案》指，因城施策實施好差別化住房信貸政策，合理確定轄區內商業性個人住房貸款的最低首付款比例、最低貸款利率要求。支持金融機構積極對接和滿足保障性租賃住房開發建設、購買、裝修改造、運營管理、交易結算等金融服務需求。依法依規支持上市房企積極向新發展模式轉型，加強自身風險管理，完善債券融資支持機制。

目標全省銀行業減費讓利1000億人民幣以上

《方案》的其他重點工作任務，包括有力開展受疫情影響行業、小微企業和個體工商戶的金融紓困行動，加大對穩外貿穩外資的金融支持力度。例如，加大對受疫情影響行業的金融支持、提升金融服務外貿外資能力、提升外貿企業匯率避險能力等。

《方案》的工作目標為有效增強實體經濟的金融服務供給，力爭2022年全省信貸新增額和社會融資規模增量高於2021年；確保二季度信貸增速高於12.1%，存款增速高於9%；實現普惠小微貸款平均利率穩中有降，全省銀行業為企業減費讓利1000億元人民幣以上等。

 

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