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【IFA 2022】重返實體展覽　IFA執行董事：有信心不會受疫情影響

科技 15:50 2022/04/28

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歐洲消費性電子展IFA 2022將於2022年9月2日至6日舉行實體展覽。

Messe Berlin、德國娛樂和通訊電子工業協會稍早前宣布，歐洲消費性電子展IFA 2022將於2022年9月2日至6日舉行實體展覽。IFA執行董事兼柏林展覽集團執行副總裁Jens Heithecker昨（27日）在網上發布會提到，已有至少15間「IFA Top 20參展商」確認參與實體展覽，當中包括高通（Qualcomm）Heithecker於今（28日）在記者答問環節上稱，再多一間「IFA Top 20參展商」確認以線下形式參展。

【機迷熱話】E3 2022確認取消　盼在明年舉行實體展

【實體展覽】東京電玩展TGS事隔兩年　恢復實體活動開放民眾參加

IFA：是時候恢復正常　需面對面溝通

IFA執行董事兼柏林展覽集團執行副總裁Jens Heithecker在會上強調，過去兩年全球深受疫情打擊，許多科技盛會不是改成線上舉辦，就是取消，「今年疫情逐步緩和，德國防疫措施也完全解放，是時候恢復正常，讓科技界面對面溝通。」他補充指，已邀請專家對全球形勢作評估和預測，認為暫時新冠疫情沒有復熾的現象，有信心展覽能夠在9月順利舉行。

IFA執行董事兼柏林展覽集團執行副總裁Jens Heithecker（中）今指， 已有至少16間「IFA Top 20參展商」確認參與實體展覽。

Heithecker稱，恢復實體展覽是必須的，「根據過往經歷，出席者平均會在展會逗留兩日；但如果只在網上舉行，不少出席者都只瀏覽20至30分鐘就離開了。」但他暫時無法預計今年的參展商人數和出席人數，只透露：「申請參展的比往年多。」

至於被問及俄羅斯企業參展的問題，Heithecker坦言，屆時將會跟隨歐盟及國家法律規定，處理相關企業申請。

【展覽趨勢】疫下線上展覽加強國際聯繫　未來混合展覽成新趨勢　訂單金額更有望提高

責任編輯：曾曉汶

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