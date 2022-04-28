【全球首富】下一個目標？Elon Musk稱下一步要收購可口可樂

全球首富馬斯克（Elon Musk）日前以440億美元成功收購Twitter後，周四（28日）又在Twitter上發文稱他下一步要收購可口可樂，並把舊配方，即可卡因放回飲料中。

Elon Musk在Twitter寫道，「下一步，我要收購可口可樂，並把可卡因放回去。」（Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in）可口可樂最初於1886年推出時的確含有可卡因，並標榜其產品為「專利藥」和「補腦益智飲料」。其後由於研究指出可卡因對身體有害，該公司於1903年從配方中移除了可卡因。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

Elon Musk此番言論更引來網民們改圖，其中一張內容稱他要買下麥當勞並修好所有雪糕機，Elon Musk把圖片發到Twitter，回應道，「聽著，我不能創造奇蹟。」（Listen, I can’t do miracles ok）

不過，可口可樂市值為2,840億美元，比Elon Musk身家2,530億美元還要高，此番言論更像是一則玩笑。惟Elon Musk看似不可能的言論似乎都有了成真的可能性，早在2017年，Elon Musk稱他喜歡Twitter，喜劇演員 Dave Smith回覆指應該買它，Elon Musk回答，「多少錢？」

【延伸閱讀】 本港放寬社交限制 星展推薦15隻受惠股 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠