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【ET講股通】梁耀康：反彈部署策略（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:23 2022/04/28

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港股期結日今早承接美股高開172點，其後大市在阿里巴巴 （09988） 領市下，升幅曾擴大至逾300點，高見20286點，恒生指數半日升243點，收市升幅再擴大，升329點，收報20276點，收企二萬關，成交1057.5億元。阿里巴巴、京東 （09618） 升逾4%；煤炭股造好，神華 （01088） 升8.7%。港股反彈怎部署？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time Code

00：10 - 港股今日市況速覽 　港股強勢
01：30 - 內地五一長假憧憬有刺激消費政策
03：20 - 揀強勢股部署　板塊（一）：煤炭股中煤能源 （01898） 、中國神華 （01088） 可博反彈
07：30 - 板塊（二）：內銀股招行 （03968） 低位反彈　大市反彈有望修復 
08：44 - 郵儲行 （01658） 暫時不宜吼　選中行 （03988） 、建行 （00939） 、工行 （01398） 可分注收集
10：30 - 板塊（三）：基建股有政策刺激可博反彈　中鐵 （00390） 、中鐵建 （01186）
13：09 - 潛力股推介：時代電氣 （03898）
15：08 - 渣打 （02888） 業績造好　滙豐 （00005） 反彈現可吼
18：43 - 港股暫只博短期反彈　要訂止蝕位
19：49 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 甚麼價錢可入？中線上望幾多呀？
22：30 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 及滙豐 （00005） 邊隻較值博？
23：13 - 觀眾問股：廣汽 （02238） 6.6元買入持貨至今　仲有冇得上？
25：42 - 觀眾問股：美團 （03690） 短期炒波幅策略如何？
26：47 - 觀眾問股：金山軟件 （03888） 甚麼價位買入？上望幾多呀？
30：01 - 觀眾問股：中移動 （00941） 現階段可買入？
31：45 - 港股收市市況速報

立即收看：https：//video.hket.com/video/3240516
有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

—————————————————————————————————————————————

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，今天恒指反彈幅度較之前兩日明顯，內地3大指數呈整固格局。恒指過去兩日曾失守20000大關，吸引部分資金流入，加上憧憬內地派發消費券刺激，利好美團 （03690） 、京東 （09618） 。此外，市場亦憧憬內地趁長假期出招振經濟。恒指全日升329點，收報20276點，大市成交1,058億元。

若投資者想部署反彈策略，可跟走勢去做，在目前整體環境受壓下，可買入強勢股份，留意以下板塊︰

一、煤炭股，可吼中煤能源 （01898） ，一來走勢強，二來有業績支持，三來內地煤炭發電有增長，故股價短期有望上破7.5元，止蝕位5.95元。中國神華 （01088） 同樣績佳，上望26.5至28元，止蝕位定在23.3元。

二、內銀股，招行 （03968） 已消化壞消息，有機會趁大市反彈而收復部分失地。郵儲行 （01658） 則暫不宜博反彈，可吼中行 （03988） ，又或分注收集建行 （00939） 等。

三、基建相關股，因為國家主席習近平強調要加強基礎設施的構建，如中國中鐵 （00390） 已破近期頂位，上望6元破頂，若失守5.2元則考慮止蝕。中鐵建 （01186） 亦可吼，看看可否挑戰4月高位，上望5.95至6元，止蝕位則在4.8元。

此外，亦可留意國際金融股，如渣打 （02888） 和滙豐 （00005）

【「ET講股通」問股環節，包括︰中銀香港、滙豐、廣汽、美團、金山軟件、中移動，立即觀看

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欄名 : ET講股通

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