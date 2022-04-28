聖保羅書院夥拍亞洲協會香港中心　170周年校慶研討會邀請多位重量級講者

聖保羅書院今年慶祝學校170周年，與亞洲協會香港中心合辦以「創建未來」為主題的170周年校慶研討會，邀得多位重量級講者以科技創新、醫療保健、工作和教育，以及氣候變化四大主題作分享。活動已於3月圓滿舉行，吸引近30,000名觀眾參與，讓觀眾從中了解各行各業的機遇，為下一代的未來帶來希望。學校即將於五月七日（星期六）於亞洲協會香港中心舉行全體大會以總結研討會系列，活動將於線上直播。



全體大會上將有十位講者嘉賓分享，包括香港大學榮休教授程介明教授、香港科技大學環境研究所首席發展策略師陸恭蕙教授、香港房屋協會行政總裁兼執行總幹事陳欽勉、香港中文大學系統工程與工程管理學系蒙美玲教授等等，暢談如何藉著各持份者的通力協作，幫助年輕一代把握無盡機遇，並從中啟發各界推出不同活動及倡議，為下一代實現夢想，裝備自己面對挑戰。



聖保羅書院校長源廸恩指，學校致力推動學生在不同領域上全力以赴，發光發亮，並盡己所長服務大眾，藉此培育學生創造一個更美好及更包容的世界。校慶研討會系列是一個難能可貴的機會，讓學生能擴闊視野，與一眾行業領軍者交流，更可啟發教育界、中學、大學、商界及不同社會領袖如何能齊心協力，為下一代建構更鞏固的根基，捉緊未來的機會。



亞洲協會香港中心行政總監孟淑娟表示，亞洲協會香港中心一直致力在商業、政策及藝術文化範疇於亞洲以及全球引領未來。是次合作充分展示香港中心在教育大衆、推廣合作及推動全球加深對亞洲瞭解的使命，更深信唯有依靠社會各界同心協力，才可以塑造一個繁榮、可持續及穩定的未來予年輕一代。

聖保羅書院170周年校慶研討會系列 – 全體大會：開創未來

日期：2022年5月7日（星期六）

時間：上午9時30分 – 12時55分

地點：亞洲協會香港中心香港賽馬會廳



第一場：未來的科技創新、工作和教育

隨著創新科技的急速發展，不少人擔心或會影響未來的工作機會。講者在早前的研討會已向大家展示未來仍有大量的發展機會，準備就緒的學生無需焦慮。然而，社會各界應如何裝備年輕一代面對未來挑戰，準備妥當迎接大學及往後工作生涯？



講者：

香港大學榮休教授 程介明教授

Blue Pool Capital Limited高級顧問 李立明先生

香港中文大學系統工程與工程管理學系講座教授 蒙美玲教授

亞洲協會香港中心董事會成員及百賢亞洲研究院行政總裁 曹惠婷女士



第二場：未來的氣候變化及醫療保健

健康的地球與人類是未來繁榮穩定發展的必要條件，社會各界如何以身作則，用行動啟發下一代為可持續的未來作出貢獻？作為教育者，又如何幫助他們在氣候及醫療保健兩大範疇中把握機會？



講者：

香港科技大學環境研究所首席發展策略師 陸恭蕙教授，SBS，JP，OBE，法國Chevalier de l’Ordre

香港醫院管理局總部聯網服務總監 楊諦岡醫生（85年中七校友）

香港房屋協會行政總裁兼執行總幹事 陳欽勉先生（86年校友）

養和醫院内科部主管 梁憲孫教授，SBS，JP（72年校友）

香港大學建築學院榮譽教授 劉少瑜教授

前香港天文台助理台長 梁榮武先生



主持人：

前金融時報執行長 Diana Wu David



全體大會網上直播現正接受報名，詳情請瀏覽：

https://sites.google.com/spc.edu.hk/170seminars

(特約)