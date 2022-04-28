【加密貨幣】中非共和國將比特幣列為法定貨幣 惟去年網絡覆蓋率僅佔人口11.4%

繼薩爾瓦多（El Salvador）後，中非共和國（CAR, Central African Republic）總統辦公室於周三宣布，該國將接受比特幣作為法定貨幣。此一決定令到這個非洲國家，成為世界上第二個正式採用比特幣作為合法貨幣的國家，其公民能夠在常規商業中使用並納稅。

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上周該國議會一致通過一項管理加密貨幣使用的法案，總統Faustin-Archange Touadera的參謀長Obed Namsio簽署了聲明，同時表示此舉將改善中非公民的生活條件。

不過根據外媒報道，該消息與中非共和國財政部長Herve Ndoba週二發表的聲明相矛盾，當時Ndoba表示不會如薩爾瓦多般，採用比特幣作為法定貨幣。

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盡管中非共和國的黃金和鑽石儲量豐富，中非共和國仍是世界上最貧窮和最不發達國家之一，多年來一直受到叛亂的困擾。不同於薩爾瓦多，中非共和國的網絡覆蓋率於2021年1月為止，估計僅佔人口11.4%，或會阻礙比特幣在該國普及使用。

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