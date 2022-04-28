【美元定存】1年美元定存息最高2.3厘 中小行偷步猛加息儲彈藥

▲ 本周竟多達8間港銀鬥加美元定期存款，市料業界憂美國縮表後，鬧美元荒。

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下周堪稱超級央行周，澳洲及英美央行皆議息，全球聚焦聯儲局於本港時間下周四（5月5日）公布議息結果，會否重手加半厘，甚至是市場最新傳聞的加四分三厘，且即時開展縮表。當天英倫銀行也議息，花旗及大新 （02356） 的專家齊料加0.25厘。現時距離超級星期四只得1周，但港銀早已偷步猛加美元定期存款息率，本周竟多達8間中小行搶閘加息，包括創興上調短存年息、交銀香港加半年期年息、信銀國際則勁加長息，大新向中短息埋手，上商、建行亞洲、富邦及招商永隆更全面調高短中長息。

專家預期，因業界憂慮儲局收水令美元流動性趨緊，故早作備戰儲彈藥，令加息搶存戰持續。而滙市達人更估計美滙指數或上衝105新高，做定存有望財息兼收。

此外，檢視美元定存短中長息，現時1個月年息以信銀國際的及富邦1.88厘稱王，3個月、半年及1年年息皆由富邦奪冠，富邦美元定存3個月年息為1.68厘，半年期年息是1.8厘，1年息率則是2.3厘。而信銀國際於本周二（26日）也驟加1年息率0.3厘至突破兩厘新關。

美滙指數今天（28日）衝破103，再創5年新高，3大名家為美元把脈，最牛睇美滙指數可升至105。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早回應本報查詢指，技術上，美滙指數在96.5至97區域附近似乎有強勁支持，阻力位在2016年12月的103.3附近；若再升穿，下一阻力或在104.88左右。

廖嘉豪預計儲局於5月、6月、7月和9月或連續四次加息50個基點，隨後11月和12月加息25個基點，今年累計加息275個基點至2.75至3厘的政策利率。然後，預計2023年或再加息三次，每次25個基點，最終利率區間或達3.5至3.75厘。而5月或開始縮表，美滙指數於3個月預測為101.04，6至12個月預測是99.72，長期目標97.6。

大新銀行高級經濟師溫嘉煒最認為，市場對聯儲局進取收緊貨幣政策的預期升溫，繼續支持美元的表現。預料聯儲局下月加息50基點及有機會開始縮表，之後三次議息會議，每次加息幅度仍可能達50基點。美滙指數中短線若突破2020年3月高位103，或上試105的接近二十年高位，支持位為4月低位98.3。

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮預計，聯儲局下周四將加息半厘，並宣布縮表計劃，縮表幅度每月950億美元，料美滙指數短期内在100以上徘徊。

順帶一提，富邦今天亦把1年港元定期存款息加至2.1厘，息率為全城最高。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪