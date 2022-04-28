▲ 【5G】SmarTone推出「網課貼心支援計劃」 基層學生可享無限5G數據及免費租用WiFi路由器一年

SmarTone 於早前停課期間推出SmarTone Home 5G 寬頻「網課貼心支援計劃」，與聯校資訊科技學會（JSIT）攜手為本港基層家庭解決上網問題。獲發政府上網費津貼的本港中小學生，可以$1,600 享用全年無限5G 數據，以及免費租用5G Wi-Fi 6 路由器一年。透過政府的資助計劃，全費資助一年安心上網課。

「網課貼心支援計劃」登記方法簡單，任何獲發政府上網費津貼的本港中小學生均可申請。申請時只需遞交指定的有效證明文件，即可以$1,600 享用無

限 5G 數據，並免費租用Wi-Fi 6 5G 路由器，一共節省$780 路由器租借費，讓學生充分利用上網費津貼，無需額外支付其他費用便可全年安心上網學習。

優惠詳情可瀏覽：https：//smartone.com/hk/sia2022/tc

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