  • 30°C
香港時間 : 2022428日 (四) 17:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【居屋裝修】 一家3口嫌單位殘舊 花40萬翻新414呎單位 採用大量木系元素 打造全屋田園風格

理財智慧 17:19 2022/04/28

分享：

分享：

不少人在居住了一單位多年後，也會因單位變得殘舊而決定找裝修公司再重新裝修設計一番，以把單位改頭換面，換成自己與家人所喜愛的風格，今次要介紹的單位位於馬鞍山的海濤居，面積為414呎，居住了戶主夫婦及兒子3人，裝修費用為約40萬，單位走木系田園風格。

戶主指由於經已居於現單位多年，而屋內的裝修也變得殘舊，因此他找了是次的裝修設計公司來為單位進行翻新，希望把原有的所有裝修拆卸再重新規劃，而戶主一家喜愛大自然，於是要求把單位裝修成田園風，同時也要求需間出2房。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

另外，戶主也要求單位要有天然採光及有足夠的收納空間，但同時要有空間感，不能過於侷促，於是設計師在設計時採用了大量原木色系的元素，屋內的傢俬主要用了暖白色、原木色及高級灰為主調，另也在主人房及兒子房的牆壁造了木條子隱藏門，形成眼鏡房的格局，這除了使單位更具設計感，配合田園風外，也省卻走廊位置，以保留更多客廳的活動空間。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

設計師和戶主決定把廚房改為開放式廚房，而入內也有鏡鋼廚櫃的組合，以拉闊視野，擴大空間感，此外，為了使單位不會過於單調，其也造了天花燈槽及筒燈的設計，以使屋內的豪華感大大增加。設計師坦言指，由於客廳有一個大窗台，使客飯廳在分格上有困難，於是他運用了原木窗框的設計，使大窗台成為小小田園空間，以增加原木設計感。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

在裝修設計上，為了配合田園風的主題，戶主在客飯廳的傢俱均以原木色為主，當中有一飯桌及長木椅，而窗台的旁邊也擺放了不少的植物盆栽，以突出田園的感覺，而地板則用了灰白色，兒子房除了有一胡桃木色的木條子單人床外，也打造了一L型工作台，以方便戶主兒子工作，而工作台的牆壁則塗上了藍色，使房間不會過於單調。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

單位的廁所以灰色為主，入內有一排鏡櫃及木條子洗手台下櫃，使戶主有足夠的收納空間，而旁邊也設了玻璃浴屏，以造出乾濕分離的效果；廚房則以胡桃木及黑色為主，內有u型的黑色鏡鋼上排廚櫃及胡桃木的下排櫃，使戶主有大量的收納空間，而且在煮食時也能更方便、靈活地走動。

費用：

廚厠重做:16萬

 廳房鋪磚及油漆: 10萬

傢俬:10萬

水電4萬

合共約：40萬

圖片由K&A Interior Design 高雅裝飾設計提供

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！ 【投稿連結

延伸閱讀：

【室內裝修】夫婦花58萬元局部裝修500呎單位   「半開放式廚房」最傾心    人字砌地板瞬間顏值上升 

【室內裝修】 獨居業主熱愛音樂 單位擺放大型CD櫃 用69萬裝修400呎打造簡約風 邊聽音樂邊看海活出寫意人生

【室內裝修】小倆口花42萬裝修290呎單位 日系格調極柔和 滲光效果做出懸浮感   減低全屋壓迫感 

【室內裝修】4人家庭翻新舊居  花60萬裝修4房大單位  中西合壁最考心思  神枱櫃融入全屋北歐風

【室內裝修】年輕夫婦擲30萬   裝修300呎「清水樓」居屋  一開二 預留BB房為三人世界作準備

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：關海儀

 

 

 

開啟hket App，閱讀全文
裝修設計 居屋 海濤居 香港 馬鞍山

上一篇文章

【網上醫療】宏利 x CFSC推康健服務計劃 長者可獲專人安排數碼通訊設備　接受中西醫視像診症服務

下一篇文章

兆康新盤命名NOVO LAND　涉逾4,500伙　提供開放式至四房戶　新地︰料最快6月推售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【樓市趣聞】路過地產舖　豈料執到寶　巧遇東港城心水單位　「心血來潮」斥782萬入市
【樓市趣聞】路過地產舖　豈料執到寶　巧遇東港城心水單位　「心血來潮」斥782萬入市
【職場熱話】打工仔轉新工數月 月入50k人事關係好 卻得到夢寐以求公司取錄 人工低1萬仍感心動
【職場熱話】打工仔轉新工數月 月入50k人事關係好 卻得到夢寐以求公司取錄 人工低1萬仍感心動
啟德臨海新地標「THE HENLEY II」壓軸登場　示範單位超廣角觀感全面睇
啟德臨海新地標「THE HENLEY II」壓軸登場　示範單位超廣角觀感全面睇
【儲蓄計劃】AIA推出全新「樂滿明天」儲蓄計劃 保費繳付期僅兩年 12年期滿總內部回報率高達5%
【儲蓄計劃】AIA推出全新「樂滿明天」儲蓄計劃 保費繳付期僅兩年 12年期滿總內部回報率高達5%
【二手蝕讓】白石角半新樓再錄貶值　雲滙業主4年蝕逾42萬
【二手蝕讓】白石角半新樓再錄貶值　雲滙業主4年蝕逾42萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款