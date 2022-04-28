【室內設計】 一家3口嫌單位殘舊 花40萬翻新414呎單位 採用大量木系元素 打造全屋田園風格

不少人在居住了一單位多年後，也會因單位變得殘舊而決定找裝修公司再重新裝修設計一番，以把單位改頭換面，換成自己與家人所喜愛的風格，今次要介紹的單位位於馬鞍山的海濤居，面積為414呎，居住了戶主夫婦及兒子3人，裝修費用為約40萬，單位走木系田園風格。

戶主指由於經已居於現單位多年，而屋內的裝修也變得殘舊，因此他找了是次的裝修設計公司來為單位進行翻新，希望把原有的所有裝修拆卸再重新規劃，而戶主一家喜愛大自然，於是要求把單位裝修成田園風，同時也要求需間出2房。

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另外，戶主也要求單位要有天然採光及有足夠的收納空間，但同時要有空間感，不能過於侷促，於是設計師在設計時採用了大量原木色系的元素，屋內的傢俬主要用了暖白色、原木色及高級灰為主調，另也在主人房及兒子房的牆壁造了木條子隱藏門，形成眼鏡房的格局，這除了使單位更具設計感，配合田園風外，也省卻走廊位置，以保留更多客廳的活動空間。

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設計師和戶主決定把廚房改為開放式廚房，而入內也有鏡鋼廚櫃的組合，以拉闊視野，擴大空間感，此外，為了使單位不會過於單調，其也造了天花燈槽及筒燈的設計，以使屋內的豪華感大大增加。設計師坦言指，由於客廳有一個大窗台，使客飯廳在分格上有困難，於是他運用了原木窗框的設計，使大窗台成為小小田園空間，以增加原木設計感。

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在裝修設計上，為了配合田園風的主題，戶主在客飯廳的傢俱均以原木色為主，當中有一飯桌及長木椅，而窗台的旁邊也擺放了不少的植物盆栽，以突出田園的感覺，而地板則用了灰白色，兒子房除了有一胡桃木色的木條子單人床外，也打造了一L型工作台，以方便戶主兒子工作，而工作台的牆壁則塗上了藍色，使房間不會過於單調。

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單位的廁所以灰色為主，入內有一排鏡櫃及木條子洗手台下櫃，使戶主有足夠的收納空間，而旁邊也設了玻璃浴屏，以造出乾濕分離的效果；廚房則以胡桃木及黑色為主，內有u型的黑色鏡鋼上排廚櫃及胡桃木的下排櫃，使戶主有大量的收納空間，而且在煮食時也能更方便、靈活地走動。

費用： 廚厠重做:16萬 廳房鋪磚及油漆: 10萬 傢俬:10萬 水電4萬 合共約：40萬

圖片由K&A Interior Design 高雅裝飾設計提供

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責任編輯：關海儀