【職場熱話】空降經理愛攬工作上身 打工仔WFH無所事事糧照出 自感無能兼沉悶考慮轉工

職場中的人事關係向來也是十分難處理，若然遇上了難相處的上司或同事則或許只能自求多福了，近日有網民於FB專頁「奴工處」發文，指自己在去年轉了工，而當時一位為人超好的經理辭了職，新來的經理卻十分難相處，而且更不懷好意，不斷向高層投訴自己，樓主卻因此而沒有工作量，但糧卻照出，他感到十分沉悶並考慮辭職。

樓主指，在剛轉工時一切也相當不錯，但自公司空降了一位經理下來後，日子便十分難過，那位經理一直想架空他，把其工作弄走，於是那經理向高層指樓主的表現很差，希望公司能解雇樓主，然而那上司工作能力卻一般，高層也不是太喜歡他，於是樓主也沒有被解僱，雖然如此，但樓主一直在家工作，而且無所事事，他自感十分無能和沉悶，於是考慮轉工，但又害怕轉工後工作不穩定，他因而向網民詢問意見。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指，「 有糧出但又不用工作當然是好，換了我打死也不走。」，「現時其實並沒有所謂穩定的工作。」，也有人指，「你當休息一下儲下錢，順便發掘自己的興趣吧！」，「有糧照收，繼續進修」。

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另有網民指，「太好了，有一位把工作攬上身的上司，自己便可以不用工作了。」，「這是我理想的工作。」。

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責任編輯：關海儀