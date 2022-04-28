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【職場熱話】為防下屬偷懶 上司在辦公室做一事監視員工 打工仔連上廁所也被管感失自由

理財智慧 17:22 2022/04/28

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上司與下屬的相處向來也是一種學問，雖然上司要監督下屬工作進度，但同時也要給予信任，而近日有網民於網上「香港討論區」發文，指最近只有其上司能在家工作，但他為了不讓下屬偷懶，竟於辦公室做了一件十分過分的事，使樓主感到十分不自在及憤怒，並指現時的狀況比其上司在辦公室工作時還要辛苦。

樓主經歷：

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【職場熱話】剛轉職PR一個月  找到人工福利更好工作   打工仔欲辭職卻又感猶豫 【下一頁

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「立即辭職吧！」，「他在座位安裝鏡頭有沒有得到公司批準，若沒有則跟公司說吧！」，也有人指，「連上廁所也要算時間，也太沒有自由了吧！」。

另有網民指，「遇上這種上司，建議還是早走早著吧！」，「影相留下資料再向高層投訴。」。

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

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責任編輯：關海儀

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