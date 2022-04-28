【職場熱話】 兼職打工仔欲辭職 提早7天與經理達口頭共識 卻因一事沒做被索代通知金

不少人也有做兼職的經歷，不知道你們有否試過在辭職問題上與上司發生衝突呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己雖然在最後上班日沒有上班，但早在超過7天前便與經理提出辭職，然而經理卻要求他要支付代通知金，他因而感到十分煩惱並向網民詢問該怎樣做才好。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「沒有書面記錄很難搞，最少要有whatsapp或電郵吧！」，「那你便再返一星期吧！」，也有人指，「 沒有交辭職信？有沒有搞錯。」，「你看看合約有沒有寫明要書面通知吧，若沒有便很難搞。」。

另有網民指，「 連最後一天也不上班，當然是要當你違約。」，「這些一定要白紙黑字寫清楚。」，「口頭通知便當辭職，一個書面紀錄也沒有。」。

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責任編輯：關海儀