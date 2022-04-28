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【消費優惠】裕民坊慶祝開業一週年　一連5星期推1元大激賞

商業 16:00 2022/04/28

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裕民坊慶祝開業一週年，於今年4月30日起推出《裕民坊1週年感謝祭》，一連5個星期夥拍裕民坊、裕民里及裕民市集數十間商戶，於星期六推出「 $1大激賞」 及其他優惠，派發超過3 ,000份1元禮遇。

1元禮遇包括：
1）牛角Buffet午市燒肉定食
2）余仁生全效 CS4 蟲草菌絲體膠囊
3）皇玥伯爵茶蛋卷精裝禮盒
4）恆香老餅家金腿蛋黃鹹肉粽
5）品嚐老字號雞仔餅大王及永興豆漿王的人氣傳統小食

活動參與方法方面，顧客只要登入裕民坊Facebook專頁，於活動 連結回答指定問題， 每星期最快答對問題即成為得獎者。得獎者 於商場禮賓處，憑得獎通知書換領「1元大激賞換購券」，於商戶以1元換購指定人氣商品。

【Elon Musk】Elon Musk又有新計劃　欲收購Coca-Cola帶回可卡因配方？

另外，場內即日起至6月5日推出「裕民消費加碼賞」，凡顧客使用電子貨幣包括 WeChat Pay HK 、 AlipayHK 支付寶香港、Tap & Go 拍住賞及八達通，消費滿400元可獲高達70元回贈獎賞，消費滿指定金額最高可獲100元回贈。

同時設有「裕民坊泊住賞 」，只須於裕民坊消費滿指定金額，即可享高達2小時之免費泊車優惠。

【網紅經濟】AnyCreator推link in bio主頁連結功能　助網紅及內容創作者客製化頁面

責任編輯：馬意文

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