▲ 【恒大3333】恒大據指內部設五一任務 規定「10天銷售10億元人幣」

內媒報道，目前依然停牌的恒大 （03333） 於4月26日在內部發布《關於下發4月份第四周及黃金周銷售任務的通知》。恒大文件指，為推進各地區公司加快復工復產，加強4月及黃金周的銷售工作，現規定恒大4月份第四周及黃金周的銷售任務為10億元（人民幣，下同），考核時間從2022年4月25日至5月4日。

根據通知內容，各地區公司的銷售任務有所不同。 其中，華東公司和江蘇公司的銷售任務為6,800萬元，深圳公司7,500萬元，海南公司7,800萬元，珠三角公司銷售任務為9,800萬元，四川公司1.28億元。 總計28家地區和產業園公司要分銷掉10億元的銷售任務。

另外，在每周集團週工作例會上，由集團營銷直管副總裁總結各單位銷售完成情況，並挑選銷售恢復組織工作較好的地區公司進行經驗介紹。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

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編輯：姚卓然