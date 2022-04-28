【WFH】混合式辦公有助提升效率　哈佛：每周返公司1至2天最好

自新冠肺炎爆發而來，不少企業都實施混合工作模式，或是全面在家工作（Work-from-Home，WFH），以減少員工的感染機會。隨著WFH成為新工作常態，亦令不少人重新思考是否有必要每天回辦公室工作。哈佛研究指出，對員工而言，實施「中度混合式辦公」，即每周到辦公室工作一至兩天，可以提升工作效率。

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哈佛商學院上月公布一份有關混合工作模式的研究報告，當中透露研究人員在2020年將130名從事行政工作的員工，分成3個程度的在家工作及辦公室工作作測試，分別是高度混合式辦公（即0-23%時間於辦公室工作）、中度混合式辦公（即23-40%時間於辦公室工作），以及低度混合式辦公（即40%或以上時間於辦公室工作）。

結果發現，被分至中度混合式辦公組別的員工對工作的滿意度最高，其工作效率及品質都較其餘兩個組別高，反映讓員工每周到辦公室工作一至兩天的混合工作模式，是對員工和企業最有利的工作安排。

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中度混合式辦公 兼顧日常生活和工作

研究人員在報告中解釋，中度混合式辦公給予員工在工作上的彈性，讓其有大部分時間可在家工作，同時兼顧日常生活和工作。與高度混合式辦公相比，適時地安排員工返回辦公室工作，也可降低WFH為員工帶來的孤立感。

他們又指，有關報告除了是透過與公司內部溝通取得結果外，大多是基於相關員工電子郵件文本及附件數量，以及電子郵件中所表現的情緒分析而成。雖然是次研究只針對從事行政工作員工，而電子郵件文本亦非用來衡量工作生產力的最佳方法，但在眾多企業正經歷工作模式轉變的過渡期之下，研究數據仍有重要的參考價值。

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責任編輯：殷凱怡

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