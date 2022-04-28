【職場熱話】公司加薪僅$250 日常上廁所都被監視 港女不滿稱：我公司真係好Cheap

一眾打工仔當然期待加薪升職，但若然加薪幅度小，日常又被公司監視，你們會怎樣應對？近日就有網民在「Dcard」討論區發文指公司稱會加薪卻只加$250，認為根本是侮辱別人，平日更會監視員工一舉一動，因而不滿地指覺得公司很小家。

樓主經歷：

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有網民稱「太細公司就有這個壞處，和老闆說即是口同鼻拗」、「你人工高不高，如果不高，大機構或NGO都比他好」；有網民表示認同「我到現在都不知公司如何計算支付薪金，每個月都比上個月更少」。

亦有網民指「公道點說，兩個月已經有加薪都很好了」、「月薪一萬元，一個月1%都是$100，今年平均加幅都是1.7%。想加更多就試跟老闆說要跳槽，看他會不會升職和加薪挽留你」。

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責任編輯：陸盈希