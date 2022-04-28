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置業故事｜給家人一個安樂窩　公屋租戶600萬購綠悠雅苑　認為屋苑質素媲美私樓

股樓投資 15:21 2022/04/28

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有公屋租戶為了讓家人有更好居住環境，決定花600萬元（綠表價）購入由房協發展的青衣綠悠雅苑。中原地產范德輝表示，綠悠雅苑2座低層H室，實用面積535平方呎，兩房間隔，享翠綠山景，綠表市場原叫價648萬元，放盤4個月，終以600萬元易手，實用呎價約11,215元。  

范德輝透露，買家為葵涌區公屋租戶，為了給予家人較佳的居住環境，決定購入媲美私人屋苑質素的綠悠雅苑，最終睇中上址享翠綠山景，附帶裝修，加上價錢吸引，故收到購買證當天便立即承接。 

資料顯示，原業主於2013年4月以約316萬元一手買入單位，自住9年轉售，現帳面獲利284萬元，單位期內升值約90%。

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

港島高層豪裝租盤 一房月租1.53萬 租客睇完即簽約｜有相睇【下一頁

    點擊圖片放大
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資料顯示，業主於2010年8月以293萬元購入上址，以購入價計算，目前租金回報率近6.3厘。 

同場加映【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置 

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撰文 : 黃卓賢

中原地產 青衣 二手市場 綠悠雅苑 房協

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