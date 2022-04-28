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【職場熱話】任職細公司制度差 經常延遲出糧 打工仔：最多曾試過遲一星期

理財智慧 17:43 2022/04/28

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公司每月準時出糧是應該的，偶爾遲一次或許能被體諒，但長期如此，打工仔可能要了解和正視其問題了。近日就有網民在「Dcard」討論區發文指公司並無制度運作，經常都會延遲和不定時支付薪金，因而想知道有甚麼方法可以改善此事。

樓主經歷：

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【職場熱話】兼職同事買早餐常遲到 在公司塗指甲惹不滿 打工仔：請你返來油指甲？下一頁】 

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置  

有網民認為「小型公司每次支付薪金都像求他一樣，轉了大公司後沒試過拖糧，每個月都準時」、「我建議你直接找勞工處舉報，不是公司大小規模的事，而是他犯法，我之前也做過小公司，都是準時支付薪金」。

亦有網民指「建議跟HR談，如果公司沒有HR就跟會計說，不然就直接跟老闆說」；有網民亦分析「法例規定是工資期內7日支付薪金，最遲下月7號要出，有些公司是25號或30號支付，這樣遲了也沒犯法，但遲過7號就可以去勞工處」。

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

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責任編輯：陸盈希

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