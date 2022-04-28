【互聯網監管】福建省消委會約談7家電商平台並督促整改 美團倒跌0.6%、阿里巴巴則升4%
股市 14:59 2022/04/28
中國各省市繼續約談電商平台，並要求整改。內媒報道，截至4月20日，阿里巴巴 （09988）
旗下淘特、美團 （03690）
旗下美團優選、蘇寧易購、諾言、得物、東莞象貝、拼多多（美：PDD）等7家電子商務平台經營者，就多項侵害消費者合法權益的行為，向福建省消委會提交了書面整改報告。
今年3月，省消委會對多家常用的電子商務平台App進行消費體驗測評。經測評，發現部分電子商務平台App存在「有獎銷售規則不明」、「設置對消費者不公平不合理的格式條款」、「虛標基準價」等多項侵害消費者合法權益的行為。接受約談的各電子商務平台經營者代表當場表示，將結合省消委會發現的問題，予以整改。
美團今日先升後跌，現跌0.7%，報146.9元。阿里巴巴升4%，報88元。
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編輯：姚卓然