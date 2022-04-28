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【互聯網監管】福建省消委會約談7家電商平台並督促整改　美團倒跌0.6%、阿里巴巴則升4%

股市 14:59 2022/04/28

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【互聯網監管】福建省消委會約談7家電商平台並督促整改

中國各省市繼續約談電商平台，並要求整改。內媒報道，截至4月20日，阿里巴巴 （09988） 旗下淘特、美團 （03690） 旗下美團優選、蘇寧易購、諾言、得物、東莞象貝、拼多多（美：PDD）等7家電子商務平台經營者，就多項侵害消費者合法權益的行為，向福建省消委會提交了書面整改報告。

今年3月，省消委會對多家常用的電子商務平台App進行消費體驗測評。經測評，發現部分電子商務平台App存在「有獎銷售規則不明」、「設置對消費者不公平不合理的格式條款」、「虛標基準價」等多項侵害消費者合法權益的行為。接受約談的各電子商務平台經營者代表當場表示，將結合省消委會發現的問題，予以整改。

美團今日先升後跌，現跌0.7%，報146.9元。阿里巴巴升4%，報88元。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

 

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編輯：姚卓然

美團－W（03690） 港股 網購平台 阿里巴巴－SW（09988） 拼多多（美：PDD） 福建省 家電
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