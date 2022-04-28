波音CEO後悔幫特朗普改裝空軍一號 稱已蝕863億

美國總統擁有專屬飛機「空軍一號」，負責其所有空中行程，目前同是波音公司改裝的客機。波音公司行政總裁卡爾霍恩透露，當年為前總統特朗普改裝空軍一號的交易中，至今已虧損達11億美元，對此感到後悔。

特朗普稱若仍是美國總統 普京唔敢每日提核武 【下一頁】

波音（Boeing）周三（27日）公布首季業績，虧損達12億美元（約941.68億港元），當中6.6億美元（約51.79億港元）為空軍一號改裝計劃及涉及的成本上升，目前項目虧損已達約11億美元（約863億港元）。波音當年接受特朗普（Donald Trump）政府的訂單，改裝兩架波音747珍寶客機成空軍一號。

特朗普2016年贏得大選後，曾公開批評波音公司的改裝成本不合理。前任行政總裁米倫伯格（Dennis Muilenburg）與特朗普2018年達成協議，削減空軍一號項目內容。特朗普其時更大讚自己，為納稅人節省15億美元（約117.71億港元）。

特朗普諷刺哈里怕老婆 睇死佢同梅根婚姻玩完 【下一頁】

按照協議，波音收取定價40億美元（約313.89億港元），首架預計在2024年交貨。但波音需自行吸收任何超支成本，由於估計兩架空軍一號最早只能2026年交貨，相信有關成本及虧蝕將擴大。

卡爾霍恩（Dave Calhoun）承認，波音當日不應承擔改裝空軍一號項目的風險，亦不應在協議中作出妥協。但事到如今波音只能維持高質量出品，繼續改裝新空軍一號飛機。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培