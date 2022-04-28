【職場熱話】幼教畢業變失業 港女做短期工感無前途 卻憂其他工種壓力大 對前路感兩難

打工仔當然想有份人工高、福利好的工作，但世事往往不如人意，總有得失和取捨。近日就有網民在「Dcard」討論區發文指自己的工作穩定卻沒前景可言，但其他工種有機會要加班和在假日上班，壓力甚大，因而不知該如何選擇。

樓主經歷：

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有網民認為「再找幼教，兩萬起薪點，現在又放暑假，不明為甚麼幼稚園老師那麼多意見」；亦有人認同樓主「有得放不代表不用做，一堆文件教具要做，基本上是無假放，拜托大家不要以為幼教只是和小朋友玩，人工高又多假」。

亦有網民指「政府工又拒絕，本行又拒絕，唯一辦法是轉科再讀。直接轉行不是不行，但無相關學歷連入場券都無，就算給你找到人工都不會高」、「很多辦公室工不用星期六上班又不用加班，不如你用多點電腦，寄多點履歷表。雖則你是發洩文，但感覺你知自己能有限但又想找到荀工，很難搞」。

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責任編輯：陸盈希