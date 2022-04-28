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【上網習慣】網站使用量過去兩年增長57%   增速超越應用程式

科技 16:15 2022/04/28

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在新冠疫情下，學生們更依賴使用與教育相關的網站或軟件，亦參與更多在線課程。（法新社）

現時智能手機無處不在，理應愈來愈多人習慣透過應用程式，進行各種網絡活動。但數碼轉型方案公司Amplitude的數據顯示，網站正經歷一次重大回歸，自2020年1月以來，網站使用量增長了57%，而同期的應用程式使用量僅增長36%。

【電子支付】電子支付或更安全　7成Z世代慣網上消費

Amplitude分析了2020年1月至2021年12月期間，數百萬數碼用戶存取應用程式和網站的行為。數據顯示，雖然使用應用程式的用戶仍然較多，但網站活動的激增，使這兩個渠道的使用比例愈來愈接近。截至2021年12月，54%的用戶習慣使用應用程式，46%的用戶則習慣使用網站。

在家學習和工作   刺激網站使用量

在一些領域，網站用戶的增長甚至超過了應用程式的增長。在新冠疫情下，學生們更依賴使用與教育相關的網站或軟件，亦參與更多在線課程，教育領域的網站使用量增長了115%。

另一方面，愈來愈多企業將遙距工作常態化，員工主要從網絡上獲取與其工作相關的B2B SaaS產品，導致2020年1月至2021年12月的網站使用量增加了101%。

【零售科技】多渠道推送資訊增曝光　AI分析助網購平台生意倍升

雖然應用程式仍然是使用食品送貨和個人財務等服務的首選渠道，但網站的使用率仍然很高。食品送貨在應用程式上的使用量增長了162%，在網站上也增長了68%。截至2021年12月，所有存取銀行產品的月度活躍用戶中，有77%是通過應用程式進行，但與2020年1月相比，網站的使用量在兩年間都增長了61%。

娛樂網站   使用量超越應用程式

至於以娛樂內容為主的網站和應用程式，兩者的使用幾乎平行增長，網站增長22%，應用程式增長26%。即便如此，網站在這領域的表現還是較佳，在每月數碼娛樂的用戶中有60%是通過網站進行，而40%則是通過應用程式。

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責任編輯：陳卓賢

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