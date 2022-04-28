【疫市營商】靠Muji吸客？　日本Lawson便利店售 Muji產品　生意升2成

▲ 現時Lawson在日本共有3,500種產品，當中有5%產品將會換成無印良品。（法新社圖片）

日本便利店的競爭持續激烈，當地便利店品牌之一的Lawson計劃於旗下所有門市，引入無印良品（MUJI）的商品，以增加門店人流。

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據日經中文網報道，Lawson將會在2023年內，在全部門市銷售無印良品的產品。現時Lawson在日本共有14,000間店舖，3,500種產品，當中有5%產品將會換成無印良品。Lawson認為，由於現時食品等產品亦出現加價潮，消費者對產品的要求亦愈來愈高，故該企希望藉知名度高的「無印良品」日用品和食品，吸引顧客，增加門店人流。

食品、日用品亦有售

Lawson早於2020年6月便開始試行計畫。除文具、化妝品、襪子等約170種日用品外，Lawson更會銷售速食咖哩、點心等約30種食品。

以速食咖哩而言，受到各年齡層的歡迎。把部分產品轉換成無印良品商品的Lawson門市，生意額較原先品牌升2成；整體門市的生意額亦漲2至5%。故該企決定把計畫擴展，自今年5月起，更會以半年時間於關東甲信越的約5,000間門市進行推廣。未來雙方還有機會擴充經營商品，以及開發自有品牌商品。

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責任編輯：葉泳珊