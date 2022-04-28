【勇闖遊戲界】Netflix持續擴大遊戲版圖　傳今年將推出50款手遊

▲ 為穩守收入兼留客，近日有外媒表示，Netflix將持續擴大遊戲版圖，有意於今年將推出50款手機遊戲。（官方圖片）

Netflix因受串流影音平台競爭加劇影響，最新一季的財報首度面臨訂閱用戶下滑的危機。為穩守收入兼留客，近日有外媒表示，Netflix將持續擴大遊戲版圖，有意於今年將推出50款手機遊戲。

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據外媒《華盛頓郵報》報道，Netflix計畫持續擴充產品陣容，並在2022年底前，把手遊數量擴充到合共50款。截至目前為止，Netflix總共提供18款遊戲，因此接下來可能還會有約30款手遊推出。



用戶目前可以透過App Store或Google Play Store免費下載遊戲，但必須先成為Netflix訂閱會員。現時相關手遊的題材都是與Netflix旗下影視作品有關，如：怪奇物語（Stranger Things）、英雄聯盟等的延伸作品，藉以遊戲內容，加強用戶在電視電影與遊戲的互動體驗。

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責任編輯：黃顯晴

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