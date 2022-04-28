【尊尼狄普誹謗案】前經理人作供 Amber Heard利用馬斯克「攝時間」

荷里活男星尊尼狄普控告前妻安芭赫德誹謗案正開審，雙方證人陸續出庭作供。安芭赫德當年被指尚未和尊尼狄普離婚，已與美國電動車特斯拉創辦人馬斯克交往，惟兩人其後否認。安芭赫德和尊尼狄普前經理人周三作供指，安芭赫德曾多次向他表明自己並未真正愛上馬斯克，僅利用對方「攝時間」 。

Johnny Depp稱被前妻割斷指尖 事發豪宅放售 【下一頁】

安芭赫德（Amber Heard）和尊尼狄普（Johnny Depp）前經理人卡里諾（Christian Carino）周三（27日）透過預先錄製影片作供，期間展示他和安芭赫德的短信對話內容。卡里諾指相關短信是2017年8月期間發出，當時安芭赫德和馬斯克（Elon Musk）分手正登上各大娛樂新聞頭條。

卡里諾作證指，安芭赫德和尊尼狄普離婚後，立即和馬斯克交往。但她不滿兩人分手信息被廣為報道，卡里諾在短訊中安慰她指，其實安芭赫德根本不愛馬斯克，此前她亦曾一千次告訴自己，只是利用對方「攝時間」 （filling space）。

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安芭赫德亦在短訊中回覆承認，指希望自己有時間釋放悲傷情緒及自癒，但卻又再被另一個男人傷害，並指兩個男人皆對分手感到憤怒。而卡里諾則指，她可以不和超級名人約會，避免相關情況發生。

Amber Heard被指患雙重人格障礙 控制欲強 【下一頁】

安芭赫德和馬斯克正式開始約會時間仍未清楚，有報道指兩人從2016年7月開始，但尊尼狄普團隊則曾暗示指，安芭赫德尚未離婚，就已和馬斯克出軌。尊尼狄普和安芭赫德合租住宅大樓的員工亦指，馬斯克曾多次拜訪安芭赫德。

此前亦有報道指，安芭赫德當時更被指同時和金球獎影帝占士法蘭高（James Franco）出軌，他和馬斯克均名列安芭赫德的證人名單。但馬斯克律師周三確認，馬斯克不會作證。《紐約郵報》（New York Post）亦引述消息人士報道，占士法蘭高亦不會出庭。

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責任編輯：李俊儀