  • 28°C
香港時間 : 2022428日 (四) 19:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【NFT藝術展】K11 MUSEA NFT藝術展明日揭幕　設有獎遊戲+導賞

科技 19:10 2022/04/28

分享：

分享：

NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）熱潮冒起，不少藝術家透過數碼及區塊鏈技術等發揮創意，推出NFT作品。尖沙咀K11 MUSEA將於明日（29日）至6月19日，與蘇富比及知名日本藝術家空山基合作，舉辦大型NFT藝術展「METAVISION」，展開超過200件NFT作品，價值逾2.6萬ETH（約6億港元）。

K11 MUSEA表示，早於去年暑假開始為商場加入NFT藝術品，期望向公眾介紹NFT藝術。是次再帶來超過30位藝術家及藝術項目的作品，有部分NFT作品更可以作公開發售，價格由0.8 ETH至1,560 ETH，料5月初公布更多詳情。

設有獎遊戲 換領不同商戶現金劵

現時在「K11 HK」App已開設相關專區，讓用戶參加「METAVISION TOUR」導賞，以及設有App遊戲。K11 MUSEA指，用戶只點擊隱藏於遊戲頁面上的13個 Avatar，即可以換領不同商戶的現金劵獎賞。

公眾親臨現場參觀「METAVISION」NFT藝術展時，亦可以拍下最喜愛的NFT作品，寫下喜歡的原因，並上載 Instagram及標註「#K11MUSEANFT」，以贏取 10,000 K Dollars。

【NFT】送3千「Choi Yeah NFT」予港人　曾俊華：只抱教育心態進行　沒有太大期望

【華燈初上NFT】Netflix懸疑劇《華燈初上》　推解謎NFT遊戲

是次K11 MUSEA舉辦的NFT藝術展「METAVISION」將會貫穿K11 MUSEA B2至6樓共9層樓層，當中包括多個版本的NFT動畫及與其應對的實體藝術品與收藏卡：

    點擊圖片放大
    +7
    +6
活動 K11 MUSEA「METAVISION」NFT藝術展
日期 4月29日至6月19日
時間 早上10時至晚上10時
地址 K11 MUSEA尖沙咀梳士巴利道18號
內容 展出超過200件NFT藝術作品，配合一系列工作坊、導賞團及講座
    點擊圖片放大

該NFT藝術展還會配合一系列工作坊、導賞團及講座，有興趣的讀者也可以在參觀展覽前下載「K11 HK」App，了解更多相關內容。

【創作者經濟】未來聚焦NFT與串流平台發展　美初創解鎖「折現」新模式

記者：張寶燕

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【人工智能】Meta AI研更環保混凝土配方　可減少40%碳排放
今日
【人工智能】Meta AI研更環保混凝土配方　可減少40%碳排放
【網絡攻擊】物聯網不安全　去年遭黑客攻擊逾9億次
2022/04/27
【網絡攻擊】物聯網不安全　去年遭黑客攻擊逾9億次
【蘋果動向】Apple正式推出iPhone自助維修計畫　適用iPhone 12/13系列
今日
【蘋果動向】Apple正式推出iPhone自助維修計畫　適用iPhone 12/13系列
【私隱保障】Google開放用戶申請　移除地址、聯絡方式等個人資料
今日
【私隱保障】Google開放用戶申請　移除地址、聯絡方式等個人資料

你可能感興趣

【人工智能】Meta AI研更環保混凝土配方　可減少40%碳排放
今日 14:00
【人工智能】Meta AI研更環保混凝土配方　可減少40%碳排放
【網絡攻擊】物聯網不安全　去年遭黑客攻擊逾9億次
16:00 2022/04/27
【網絡攻擊】物聯網不安全　去年遭黑客攻擊逾9億次
【蘋果動向】Apple正式推出iPhone自助維修計畫　適用iPhone 12/13系列
今日 11:00
【蘋果動向】Apple正式推出iPhone自助維修計畫　適用iPhone 12/13系列
電玩手遊 著數優惠 手機Apps 商場活動 商場 文娛藝術 展覽 工作坊 興趣 尖沙咀

下一篇文章

【網絡安全】美國懸賞7,800萬　追捕俄羅斯Sandworm黑客
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【機迷福音】Sony組遊戲保存隊　提供逾百款舊款PS遊戲
【機迷福音】Sony組遊戲保存隊　提供逾百款舊款PS遊戲
【遊戲熱話】免費下載！　暴雪《Diablo Immortal》手遊版、PC版6月2日推出
【遊戲熱話】免費下載！　暴雪《Diablo Immortal》手遊版、PC版6月2日推出
【機迷熱話】微軟公布數據　Xbox Cloud Gaming用戶數已破千萬
【機迷熱話】微軟公布數據　Xbox Cloud Gaming用戶數已破千萬
【Google】Android 13推出公開測試版　Pixel手機搶先試用
【Google】Android 13推出公開測試版　Pixel手機搶先試用
【蘋果動向】Apple正式推出iPhone自助維修計畫　適用iPhone 12/13系列
【蘋果動向】Apple正式推出iPhone自助維修計畫　適用iPhone 12/13系列
【三星動向】三星T7 Shield便攜式SSD　較SATA SSD快逾1.9倍
【三星動向】三星T7 Shield便攜式SSD　較SATA SSD快逾1.9倍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款