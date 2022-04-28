【NFT藝術展】K11 MUSEA NFT藝術展明日揭幕　設有獎遊戲+導賞

NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）熱潮冒起，不少藝術家透過數碼及區塊鏈技術等發揮創意，推出NFT作品。尖沙咀K11 MUSEA將於明日（29日）至6月19日，與蘇富比及知名日本藝術家空山基合作，舉辦大型NFT藝術展「METAVISION」，展開超過200件NFT作品，價值逾2.6萬ETH（約6億港元）。

K11 MUSEA表示，早於去年暑假開始為商場加入NFT藝術品，期望向公眾介紹NFT藝術。是次再帶來超過30位藝術家及藝術項目的作品，有部分NFT作品更可以作公開發售，價格由0.8 ETH至1,560 ETH，料5月初公布更多詳情。

設有獎遊戲 換領不同商戶現金劵

現時在「K11 HK」App已開設相關專區，讓用戶參加「METAVISION TOUR」導賞，以及設有App遊戲。K11 MUSEA指，用戶只點擊隱藏於遊戲頁面上的13個 Avatar，即可以換領不同商戶的現金劵獎賞。

公眾親臨現場參觀「METAVISION」NFT藝術展時，亦可以拍下最喜愛的NFT作品，寫下喜歡的原因，並上載 Instagram及標註「#K11MUSEANFT」，以贏取 10,000 K Dollars。

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是次K11 MUSEA舉辦的NFT藝術展「METAVISION」將會貫穿K11 MUSEA B2至6樓共9層樓層，當中包括多個版本的NFT動畫及與其應對的實體藝術品與收藏卡：

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活動 K11 MUSEA「METAVISION」NFT藝術展 日期 4月29日至6月19日 時間 早上10時至晚上10時 地址 K11 MUSEA尖沙咀梳士巴利道18號 內容 展出超過200件NFT藝術作品，配合一系列工作坊、導賞團及講座

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該NFT藝術展還會配合一系列工作坊、導賞團及講座，有興趣的讀者也可以在參觀展覽前下載「K11 HK」App，了解更多相關內容。

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記者：張寶燕

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