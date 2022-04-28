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【港元滙價】金管局：不排除港滙今年觸7.85弱方兌換保證次數　接錢次數或較上輪美加息周期多

股市 16:04 2022/04/28

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【港元滙價】金管局：不排除港滙今年觸7.85弱方兌換保證次數　接錢次數或較上輪美加息周期多

美元強勢，金管局副總裁劉應彬表示，近期港滙轉弱，接近7.85弱方兌換保證水平，這主要受到市場預期美國會加快加息步伐有關，隨着美國加息，市場預期港美息差會愈益拉闊，目前1個月港美息差距擴闊至50個基點，3個月港美息差更擴至60個基點，當息差拉闊，資金持續從港元流向美元，因此港滙轉弱是正常現象，是聯滙制度設計預期之內，加上近期股市表現偏弱，成交不多，集資活動減少，都導致港元需求減弱。

離岸人民幣曾跌逾600基點【下一頁】

他表示，上次美國加息周期為2016年至2018年，當時美國加息九次，每次25點子即共2.25厘，港美息差拉闊，終於2018年觸發弱方兌換保證，2018至2019年合共觸發35次弱方兌換保證，共流出1256億港元。市場預期今次美國加息周期會比之前急速很多，幅度亦會很大，有可能今年美國加息的幅度可能一年內已多於2.25厘，若加息快於市場預期，息差拉闊將會愈來愈大，會增加套息交易，亦會推低港滙至弱方兌換保證水平。

「今次美國加息周期，港滙在今年倘觸弱方保證次數和速度比上次美國加息周期來得多，是不能排除的情況，但因尚有本地對港元需求等因素，難準確預測弱方保證何時會發生及發生次數，亦難料今年底總結餘水平。」

銀行商業決定是否和何時加息

劉應彬指，當7.85弱方兌換保證觸發，銀行體系總結餘會收縮，以目前總結餘約3300多億元，故預期短期港元拆息雖會向上，但未必如美元般速度升，可能會有滯後情況。銀行存貸利率視乎銀行資金成本結構等，商業決定是否和何時調整。

他說，金管局會保持警覺，監察銀行流動性和外滙市場操作，亦會與證監會進行跨市場監察有否雙邊操控的炒賣活動在股票和外滙市場同時發生，若有就會及時行動去遏止有關活動，以保障貨幣和金融體系穩定。助理總裁（貨幣管理）陳家齊補充，金管局多年來已開發和繼續應用監察框架和預警工具，對於惡意沽空、衝擊港元的數據會特別敏感和留意，目前未見有惡意沽空和大規模衝擊港元的情況。

金管局：數碼港元發行機制可有3個方案【下一頁】

陳家齊又提醒，若美國加息周期來得急，雖港息未必即隨，但升的趨勢是明顯，對一般市民若買樓、申請按揭等投資，則他們要思考自身情況及中長期的風險。

金管局沒計劃改變聯滙制度

另外，劉指，聯滙制度運行順暢，市場對此信心大，此制度是最適切香港目前情況，金管局和政府沒計劃改變聯滙制度。

劉又表示，去年銀行對外滙基金票據需求明顯，故金管局有增發，但今年情況沒那麼明顯，外滙基金票據的孳息率亦已上揚，暫時未見有需要增發票據。

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