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【Elon Musk】Elon Musk又有新計劃　欲收購Coca-Cola帶回可卡因配方？

商業 14:31 2022/04/28

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Elon Musk繼收購Twitter後，似乎又有新搞作。他近日在Twitter發文，宣稱下一步將會收購Coca-Cola，並將會重新帶回cocaine（可卡因）配方。

據Hypebeast報道，由於Elon Musk最早曾發言收購Twitter或創立新社交媒體平台，最後也變成事實。他今次再有驚人發言，大家也不會忽略。

【網紅經濟】AnyCreator推link in bio主頁連結功能　助網紅及內容創作者客製化頁面

今次他在Twitter宣稱收購Coca-Cola，與收購Twitter相比有一定難度，皆因Coca-Cola的市值超過2,800億美元（約2.2萬億港元），超越了他個人淨資產。

不過，他也成為網民改圖的對象。Elon Musk的發文很快被網民重新設計，內容則為他將買下McDonald’s，並且維修所有雪糕機器。該改圖也被他本人轉發，更回應「Listen, I can’t do miracles ok」。

【機迷福音】Sony組遊戲保存隊　提供逾百款舊款PS遊戲

責任編輯：馬意文

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