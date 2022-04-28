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強美元勢不可擋　人民幣持續尋底

宏觀解讀 13:25 2022/04/28

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美元高處未算高。由於聯儲局明確表示將進取加息，貨幣政策分化仍然是外滙市場的主旋律。日本央行舉行決策會議後，聲言將會維持無限量購債以確保日本國債收益率目標，日圓隨即下挫，並邁向130大關。聯儲局會議臨近，委員已經進入政策緘默期，規定不能發言，而本月美國通脹數據尚未出爐，短期內突然左右聯儲局超鷹派立場的風險不大，在聯儲局會議結束前，美元有望維持強勢。

人民幣延續尋底格局。儘管人行出手調低外滙存款準備金率以釋放更多美元流動性，人民幣滙價反彈只屬短暫性質。在美元廣泛強勢及中國經濟前景陰霾下，人民幣沽壓沉重。筆者認為，人行在本輪外滙降準的幅度較少，只有1個百份點，低於過往出手遏制人民幣升值時的2個百分點，顯示人行或不太傾向刺激人民幣大幅反彈。然而，離岸人民幣貶值情緒劇烈，境內外人民幣價差擴闊至400點子。現時上海仍然處於封控狀態，境內人民幣交投偏向淡薄，離岸人民幣市場的貶值情緒或構成較大風險，人民銀行可能有需要再度出招穩定市場情緒。

【ET財智Talk】晉達特約：投資機遇「碳」中尋

 

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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