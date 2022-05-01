英議員開會睇色情片 帕里什認責引咎辭職（第二版）

英國執政保守黨近日再次傳出醜聞，保守黨周二（25日）舉行會議時，其中一名女部長透露，曾在下議院看到身旁的男議員觀看色情影片。涉事議員為帕里什，他周末宣布辭職。

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現年65歲帕里什（Neil Parish），來自英格蘭西南Devon的Tiverton and Honiton選區，2010年當選議員至今，辭職前出任下議院環境食物及鄉郊事務委員會主席。帕里什之前曾任歐洲議會議員長達10年。

帕里什稱，自己第一次開會時看色情片全屬意外，過往是一位農夫的他，當時正在找尋有關拖拉機的網頁，卻意外去了另一個名字很相似的網頁，然後看了一會兒。



惟帕里什承認，第二次開會時色情片時，是有意進入這類網站，而當時他坐在議事堂內等候投票。

與帕里什友好的政壇人士指出，他們最不滿的地方是事件傳出後，帕里什沒有即時公開承認，令政壇一直揣測，不少議員被懷疑涉事。

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英國保守黨周二舉行例行會議，有十多名女議員在會上抱怨黨內性別歧視情況，呼籲負責黨內紀律的黨鞭希頓哈里斯（Chris Heaton-Harris）採取行動。其中一名女部長透露，曾在下議院看到身旁的男議員觀看色情影片。

希頓哈里斯辦公室發言人表示已對投訴展開調查，絕對不能接受有關行為，若事件屬實將採取行動。發言人其後補充，女議員已向獨立投訴及申訴服務 （ICGS） 正式報告事件，希頓哈里斯會待ICGS調查結束後，採取適當行動。

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責任編輯：郭麗明、嚴智勇