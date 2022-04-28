英保守黨議員被揭開會睇色情片 國會展開獨立調查

英國執政保守黨近日再次傳出醜聞，當地媒體報道指，保守黨周二（25日）舉行會議，其中一名女部長透露，曾在下議院看到身旁的男議員觀看色情影片。保守黨黨鞭希頓哈里斯表示，絕對不能接受有關行為，將調查事件及採取行動。

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英國保守黨周二舉行例行會議，有十多名女議員在會上抱怨黨內性別歧視情況，呼籲負責黨內紀律的黨鞭希頓哈里斯（Chris Heaton-Harris）採取行動。其中一名女部長透露，曾在下議院看到身旁的男議員觀看色情影片。

該女部長續指，過往亦看到他在特別委員會的聽證會上看色情片；另一女議員亦表示，曾見目睹同一名男子在下議院觀看色情片，但無法拍攝影片證據。

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希頓哈里斯辦公室發言人表示已對投訴展開調查，絕對不能接受有關行為，若事件屬實將採取行動。發言人其後補充，女議員已向獨立投訴及申訴服務 （ICGS） 正式報告事件，希頓哈里斯會待ICGS調查結束後，採取適當行動。

有出席會議的女議員Pauline Latham表示，在場人士對事件感到震驚，無法相信有人在會議期間看色情片，認為涉事男子應辭職及被逐出保守黨。工黨亦回應指，國會議員在下議院看色情片屬需辭職行為。

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責任編輯：郭麗明