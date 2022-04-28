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【業績｜銀行股】渣打香港除稅前基本溢利勁跌68%至1.44億元　分行關閉拖累財富管理業務

股市 13:22 2022/04/28

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渣打香港除稅前基本溢利勁跌68％至1.44億元，因分行關閉不利面對面銷售拖累財富管理業務。

渣打 （02888） 公佈首季業績， 除稅前溢利上升4%至15億元。單計對集團盈利貢獻最大的本港市場，除稅前基本溢利1.44億元，按年勁跌67.9%。渣打香港首季經營收入8.54億元，按年跌一成；經營支出5.01億元，較去年同期升5.7%。

今年首季，集團整體財富管理業務收入按年跌18%，除因波動市況令交易量下降，亦由於疫情下大中華及北亞地尤其是中港多間分行關閉，令面對面銷售受不利影響。另外，集團期內整體信用卡及私人貸款收入期內跌5%，亦顯示本港帶來的費用收入趨降。

渣打期內本港市場的信貸減值也按年大增，由去年首季的2600萬元升至今年首季的2.09億元，升幅達7倍之多。

按地域劃分，亞洲地區為集團首季帶來9.07億元除稅前基本溢利，按固定匯率基準計算倒退25%。集團解釋，區內錄得增長的金融市場收入，被下降的財富管理業務和不再出現的財資業務變現收益所抵銷。

反觀非洲及中東地區，以及歐洲及美洲地區，按年表現則有驚喜，首季分別貢獻集團除稅前基本溢利3.02億元及5.12億元，前者按年升66%，後者按年更大增121%。

【ET財智Talk】晉達特約：投資機遇「碳」中尋

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港股 渣打集團（02888） 業績公布 亞洲 香港

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