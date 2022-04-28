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英國未來或加息 財相警告按揭恐多付近萬

環球經濟金融 13:30 2022/04/28

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英國面對通貨膨脹及生活成本上升，存在一定程度加息壓力。英國財相辛偉誠近日受訪時透露，如英國最終加息2.5厘，民眾按揭還款額於未來12個月內增加超過1,000英鎊。他亦警告能源公司，不增加投資穩定英國能源供應，將面臨針對其利潤徵稅。

英國大量泳池恐關閉 不敵能源價格飆升 【下一頁】

辛偉誠（Rishi Sunak）周三（27日）受訪時表示，加息一厘將為非固定利率按揭增加700英鎊（約6,874港元）還款。若加息達2.5厘，未來12個月內按揭還款額將超過1,000英鎊（約9,821港元）。同時，辛偉誠希望內閣同僚減少借貸支付公共開支，避免加劇通脹。

辛偉誠亦促請各家石油及天然氣巨頭，需要增加投資穩定英國能源供應，否則公司利潤將面臨暴利稅（windfall tax）。惟辛偉誠早前表明，現階段為民眾提供更多協助應對能源價格上升是「愚蠢」之事。

英國能源價格升 基層為慳錢停用暖氣著7件衫保暖 【下一頁】

有專家預測，英國能源價格或在10月時增加40%，每戶每年需付接近3,000英鎊（約29.5萬港元）相關費用。

但商業、能源及工業策略大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）警告，開徵暴利稅只會威脅更多人的職位，可能傷害更多投資及增加石油市場的不穩定性。

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責任編輯：吳漢培

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