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【醫療科技】高速3D顯微鏡　可實時捕捉活組織圖像

18:00 2022/05/02

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活檢的過程頗為費時，通常需數天時間才能獲得診斷消息，而且切割組織也有機會對人體造成傷害。（CUMC提供）

傳統的腫瘤化驗過程，是先進行俗稱「活檢」的活體組織切片檢查（Biopsy），即透過切片形式，抽取身體部分組織或細胞，再利用顯微鏡觀察檢驗，以分辨良性和惡性腫瘤。有醫學團隊研發出高速3D顯微鏡技術，在無需抽取任何人體組織的情況下，就能即時看到細胞的情況，從以指導外科醫生對腫瘤及其邊界進行更精確的判斷。

許多醫療程序，特別是癌症的篩查，醫生通常都會進行活檢切出小塊組織，以便能夠用顯微鏡仔細觀察它們。這方法對現代醫學起到相當重要作用，但其處理方式在百多年來也沒有改變，人體組織被切割、固定、嵌入、切片、染色、放置在玻璃片上，並由病理學家進行顯微鏡觀察。

【醫療科技】綫上醫療平台　視像求診解痛點

然而，活檢的過程頗為費時，通常需數天時間才能獲得診斷消息，而且切割組織也有機會對人體造成傷害。由哥倫比亞大學生物醫學（CUMC）工程和放射學教授Elizabeth Hillman率領的醫學團隊，研發出一種名為MediSCAPE的高速3D 顯微鏡技術，可以以極高速度對生物組織結構進行實時3D成像，而且過程無需進行任何切割。

3D成像速度    較已有技術快逾10倍

有別於傳統光片顯微鏡使用兩塊鏡片，MediSCAPE採用更簡單的單鏡片成像幾何結構（single-objective imaging geometry），而且沒有活體樣本固定位置的限制，能夠自由移動樣本進行3D成像。而相比已有的3D成像技術，MediSCAPE能提供比激光掃描共聚焦技術（ laser scanning confocal）、雙光子（two-photon）和光片顯微鏡（light-sheet microscopy）快10到100倍的3D成像速度。

【醫療科技】智能手機協助醫護偵測心臟病　找出高血壓及糖尿病高危人士

Elizabeth Hillman表示：「MediSCAPE可讓醫生即時反饋他們正在查看的人體組織類型，而無需漫長的等待。透過實時影像，醫生能對腫瘤進行多角度掃瞄以了解更詳細狀況，從而得知如何能以最精準的方式切除腫瘤，而不會留下任何手尾。」

該醫學團隊強調，透過使用MediSCAPE能獲得比活檢更多訊息。他們發現，不但可以看到實時通過組織的血液流動情況，甚至能看到缺血（ischemia）和再灌注（reperfusion）的細胞水平效應。

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責任編輯：陳卓賢

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