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【資源股】五礦資源未能與秘魯當地抗議者達成協議、驅散中有人受傷　Las Bambas仍然停產

股市 12:35 2022/04/28

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【資源股】五礦資源未能與秘魯當地抗議者達成協議、驅散中有人受傷　Las Bambas仍然停產

五礦資源 （01208） 表示，參加了秘魯政府、社區成員及公司之間的數次會議以致力建立對話並解決社區問題。 然而，尚未能夠達成協議。至中午收市，五礦資源升3.4%，報3.34元。

公司指，根據秘魯法律，驅逐侵入者和處置公司財產的人的私人訴訟必須在公司獲悉財產被剝奪後15天內進行。若現時不採取行動，可能會導致公司需要啟動冗長的司法程序，將抗議者趕走。Las Bambas 與秘魯警方合作，於秘魯時間4月27日開始採取行動，要求抗議者離開現場。該行動是根據 MMG 對「安全和人權自願原則」 （VPSHR） 的持續承諾而採取的。

Fuerabamba社區抗議者已離開 Las Bambas 財產。遺憾的是，在行動過程中，少數社區成員、 警察及私人保安受傷。所有傷者均已接受治療及公司對傷者表示同情。Huancuire 社區抗議者仍留在現場。

今日（28日）秘魯政府宣佈 Challhuahuacho 及 Coyllurqi 地區進入緊急狀態。緊急狀態於今日開始運作。公司表示優先任務仍為全體員工、承包商和社區成員的健康、安全及安保。出於安全原因，Las Bambas 的生產仍然暫停。

【ET財智Talk】晉達特約：氣候峰會COP27年底展開　有哪些ESG投資主題可留意？

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編輯：姚卓然

港股 人權 保安 秘魯 五礦資源（01208）

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