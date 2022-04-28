【理財智慧】面對起伏股市 不如轉買公司債券做配置 到底有咩要注意

隨著美國為了面對日益嚴重通脹風險，3月的通脹率為8.5%創下40年新高，因此在年初美國聯儲局已擬定加息以解決當前的問題。加上環球市況不穩，例如大陸疫情、俄烏衝突等，因此建議投資者考慮加入公司債作為資產配置以及其中要注意的風險。

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公司債券

債券主要分為公司債券和政府債券，政府債券即例如現時可供申請的綠色債券和美國債券。美國債券是全球債券的指標，作為美國政府推出的債券，被指為零風險債券，因此「加息」實指美國債券加息，除了影響香港利率外，也會影響其他國家債券利息、甚至公司債，因為現時都有不少投資者轉為持有美債，大陸債券資本一直往外流。

公司債券則由公司發行作為募集資金的作用，會支付高於「國債」的利息，但承受的風險較高，例如當日恒大在到期日未能支付款項，最終違約。為了避免違約風險，現時三大評級機構都會為公司或政府債券評級，評級愈高即違約風險愈低，但所提供的回報則較低。

美國加息影響

首先要理解債券價格與孳息率之間的關係，價格愈低，孳息率（實際回報）則愈高。美債與公司債之間的關係，誠如前面提及，美債的利息是具指標性，因為其無風險。在正常情況下，如果美國加息，孳息率亦會上升，即投資者回報也會增加。但同樣地，如果過多熱錢進入債券市場，反而可能令債券價格上升，變相孳息率下降。

如何投資公司債券

債券相比股票和基金是一項入場門檻較高的投資產品，如果資金不太充裕反而可以考慮債券基金。以一手市場為例，只限於專業投資者（PI)才可以向券商申請。當然也可以前往二手市場買賣，但正常二手市場價格遠高於當時發行價，當然該公司的狀況也會影響其債券價格，有需要的讀者可以向券商查詢。

匯率及違約風險

當然如果債券的風險當然不限於匯率及違約風險，也包埋流動性風險、利率風險等。如果匯率風險是指由於外國債券可能以不同貨幣發行，其利息回報也是以該貨幣發放，例如以港元買入以人民幣計價的債券，人民幣的利息回報可能因為美元轉強而減少。

違約風險即公司在到期日未能支付本金，然可以參考不同評級機構，但由於評級機構都以公司主動提供的資料作參考評級，未有考慮實際情況，諸如恒大債券和雷曼債券在出事前都獲得不錯的評級，最終都出現違約的風險。

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記者：陳佳恩