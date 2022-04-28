美俄交換囚犯 美強調俄烏戰爭立場不變

自俄烏戰爭爆發後，美國等國家對俄羅斯實施多番制裁。正當美俄關係陷入緊張之際，美國和俄羅斯宣布交換囚犯。美國前海軍陸戰隊隊員在俄羅斯獲釋，換取俄羅斯飛行員返國。美國官員強調，是次交換囚犯不屬更廣泛外交談判，美國對俄烏戰爭立場不變。

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受俄烏戰爭影響，美國和俄羅斯關係現陷入數十年以來最緊張局面。兩國周三（27日）在土耳其交換囚犯，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，預料現年30歲的美國前海軍陸戰隊隊員里德（Trevor Reed）於當地時間周三夜晚抵達美國。美國高層官員表示，里德精神狀態良好，美國總統拜登（Joe Biden）亦發表聲明祝賀他返國。

俄羅斯官媒Rossiya 1報道指，是次美國交還的俄羅斯飛行員亞羅申科（Konstantin Yaroshenko）經俄羅斯索契（Sochi）飛抵莫斯科。報道亦有播放亞羅申科和妻女於俄羅斯機場擁抱的影片，雙方十分高興。

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里德2019年時被指，在莫斯科酒後駕駛，並危及當地兩名警察性命，最終被判有罪。亞羅申科則於2010年在非洲國家利比里亞（Liberia）被美國特種部隊逮捕，指他因串謀走私毒品入美國而被定罪。

俄羅斯曾於2019年7月提議交換囚犯，換取亞羅申科獲釋。美國官員指，拜登縮減亞羅申科刑期。拜登亦在周三被問及如何在兩國關係緊張之際，提出交換囚犯提議，拜登回應提議在3個月前提出，並指談判過程需作出艱難的決定。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）亦指，是次交換談判過程漫長。

美國官員表示，是次交換囚犯不屬更廣泛的外交談判，亦不代表美國對烏克蘭現況態度發生變化。拜登及美國國務卿布林肯（Antony Blinken）透露，當局正努力令另一名，同樣被關押在俄羅斯的前海軍陸戰隊成員Paul Whelan獲釋。

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責任編輯：李俊儀