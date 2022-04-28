【串流平台】CNN+提前結束　所有節目今起停止播放

▲ CNN+確認實際結束日期為美國時間4月28日，並非早前所説的4月30日。

美國有線新聞網絡（CNN）所推出的新聞串流媒體服務CNN+，開台不到一個月就宣布，將在美國時間4月30日結束服務。不過近日就有用戶指出，收到CNN+的電郵通知，確認實際結束日期為美國時間4月28日，並非早前所説的4月30日。

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據The Verge報道指，CNN+近日向用戶寄送一封電子郵件，內容提到CNN+確認實際結束日期為4月28日。而CNN+的支援頁面也提及，CNN+將會提早關閉。報道指，此做法主要是為了保障用戶的訂閱費用，由於CNN+在3月28日登場，確保用戶只支付一個月的費用，不會被收取第二個月的費用。

CNN+其後也在電子郵件通知和常見問題頁中解釋，用戶將獲得全額退款。但4月28日後，CNN+所有節目、訪談俱樂部以及CNN原創系列和電影，將不能再在平台上觀看。

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責任編輯：曾曉汶

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