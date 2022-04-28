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【人工智能】Meta AI研更環保混凝土配方　可減少40%碳排放

科技 14:00 2022/04/28

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Meta的AI團隊與伊利諾伊大學的研究人員合作，透過AI取代人力，來訓練混凝土抗壓強度數據集的模型。（法新社）

人工智能（AI）涉及的領域已不限於電腦或通訊科技，現時更能透過篩選大量數據來尋找新化合物配方。Meta的AI團隊與伊利諾伊大學（University of Illinois）的研究人員合作，透過AI協助，成功設計一種更高強度和低碳的混凝土配方。

生產混凝土過程   釋放全球8%碳排放

全球每年會生產數十億噸混凝土，而且傳統生產過程所產生的二氧化碳排放量，估計佔全球每年二氧化碳排放總量的8%。而水泥是混凝土成份中最碳密集的材料，因此科學家希望尋找替代材料取代水泥，以減低碳排放量。

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但問題是，世上有數十種替代材料，例如粉煤灰、礦渣、磨砂玻璃、礫石、碎石及沙子等，而它們之間的數量比例都會互相作用，從而影響最終混凝土的結構。雖然研究人員可以測試、選擇和改進所有可能的組合，但這過程如以由人手處理，將需要很漫長的時間。

Meta的AI團隊與伊利諾伊大學的研究人員合作，透過AI取代人力，來訓練混凝土抗壓強度數據集的模型。該數據集包括1,000多個混凝土材料的配方及其結構屬性，包括7天和28天抗壓強度數據。

【AI人面辨識】烏克蘭引入美企AI辨識死者　惹準確度、私隱爭議

在製作潛在配方的清單中，研究團隊選擇了5個最有希望的方案，運用AI對其進行反覆精煉，直到它們達到或超過7天和28天強度指標，同時要求碳排放要降低至少40%。

粉煤灰、礦渣     替代逾50%水泥

通過AI協助，精煉過程僅用了數周時間，最終產生了一個超過所有以上要求的混凝土配方，同時使用粉煤灰和礦渣替代了多達50%的所需水泥。

Meta現時與混凝土公司Ozinga合作，後者最近在伊利諾伊州建造了Meta最新的數據中心，以進一步完善配方並進行實際測試。

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責任編輯：陳卓賢

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