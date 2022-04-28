贛鋒鋰業1772繼續升翻身有望？盤點兩大前景憂慮 高位持貨怎部署 股市 12:59 2022/04/28 分享： 分享： 焦點股跟進（全日不斷更新）：贛鋒鋰業 （01772） 今早繼續反彈逾1%，中午收報93.35元。贛鋒鋰業今年首季業績勝預期，上日股價飆升逾一成，今早繼續升，贛鋒鋰業翻身有望？盤點兩大前景憂慮，兼分析高位持貨怎部署。→【按此即睇】（內有短片+文字分析） 其他焦點股買賣策略包括：META（FB.US） *每星期首個交易日《開市追楂沽》助你看清一周形勢*→【按此】 更多焦點股買賣策略： Meta（FB.US）勁升18%可追入？ 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 中移動941破底 趁低吸納收息時機到？ 2022/04/27 中移動941破底 趁低吸納收息時機到？ 贛鋒鋰業（ 01772）破底後反彈 溫傑分享最新睇法 2022/04/27 贛鋒鋰業（ 01772）破底後反彈 溫傑分享最新睇法 【ET開市直擊】港股、美股繼續淡？短綫操作自保攻略（附time code） 今日 【ET開市直擊】港股、美股繼續淡？短綫操作自保攻略（附time code） 【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code） 2022/04/25 【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code） 你可能感興趣 中移動941破底 趁低吸納收息時機到？ 18:33 2022/04/27 中移動941破底 趁低吸納收息時機到？ 贛鋒鋰業（ 01772）破底後反彈 溫傑分享最新睇法 16:05 2022/04/27 贛鋒鋰業（ 01772）破底後反彈 溫傑分享最新睇法 【ET開市直擊】港股、美股繼續淡？短綫操作自保攻略（附time code） 今日 08:55 【ET開市直擊】港股、美股繼續淡？短綫操作自保攻略（附time code） 最新專欄文章 更多 中移動941破底 趁低吸納收息時機到？ 2022/04/27 中移動941破底 趁低吸納收息時機到？ 贛鋒鋰業（ 01772）破底後反彈 溫傑分享最新睇法 2022/04/27 贛鋒鋰業（ 01772）破底後反彈 溫傑分享最新睇法 馬斯克成功收購Twitter 追Twitter（TWTR.US）定Tesla（TSLA.US）更值博？ 2022/04/26 馬斯克成功收購Twitter 追Twitter（TWTR.US）定Tesla（TSLA.US）更值博？ 40歲投資理財大法 兩類資產要積極買 2022/04/26 40歲投資理財大法 兩類資產要積極買 綠色債券4252│40歲投資理財大法 有閒錢就All In 2022/04/26 綠色債券4252│40歲投資理財大法 有閒錢就All In 贛鋒鋰業（01772） 元宇宙 Meta Facebook Facebook（美：FB） 低吸 小米 回購 純利 ETF