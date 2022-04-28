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贛鋒鋰業1772繼續升翻身有望？盤點兩大前景憂慮　高位持貨怎部署

股市 12:59 2022/04/28

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焦點股跟進（全日不斷更新）：贛鋒鋰業 （01772） 今早繼續反彈逾1%，中午收報93.35元。贛鋒鋰業今年首季業績勝預期，上日股價飆升逾一成，今早繼續升，贛鋒鋰業翻身有望？盤點兩大前景憂慮，兼分析高位持貨怎部署。→【按此即睇（內有短片+文字分析） 其他焦點股買賣策略包括：META（FB.US）

*每星期首個交易日《開市追楂沽》助你看清一周形勢*→【按此】

更多焦點股買賣策略：

Meta（FB.US）勁升18%可追入？

欄名 : 3分鐘睇股

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