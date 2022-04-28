▲ 【AI借貸】WeLend 自家研發AI分析客戶消費習慣 推出「WeScore 財務評測」

純網上貸款平台WeLend 宣布推出一套全方位財務的健康指標「WeScore 財務評測」。公司表示，此乃透過結合多年累積並超過4億組龐大行為數據，自家研發出一套WeScore財務健康分數，運用不同模型為客戶分析其財務健康。

「WeScore 財務評測」只需3步簡易步驟，第 1 步先計算出獨有WeScore財務健康分數評核客戶財務健。第2步便提供由 A.I. 分析如何改善每位客戶的個人化財務狀況建議。最後，就度身訂造每個客戶的貸款方案。

WeLend 總經理李軒偉表示：「今次推出的『WeScore 財務評測』將打破貸款常規，有別於一般傳統金融機構的貸款，不再只著眼於標榜速度、方便、簡化程序等基本的貸款申請服務作賣點，而是作為香港首間金融科技公司 運用 A.I. 協助大家提升財務健康，提升客戶對自己財務狀況的掌握。有關評測既可分析客戶的經濟現況和可承擔能力，亦能預知各種潛在風險，並即時提供最適合的財務建議，讓客戶在考慮如何增加現金流的同時，亦能維持財務保持健康水平。」

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編輯：姚卓然