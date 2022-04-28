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【石Sir午市閒談】今日推介中廣核電力、神華、中國中車

股市 12:51 2022/04/28

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恒生指數中午收報20190點，升243點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中廣核電力 （01816） 、神華 （01088） 、中國中車 （01766） ，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：30 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

04：01 – 神華 （01088）              第二春？

06：04 – 中國中車 （01766）        望造雙底

08：10 – 中廣核電力 （01816）     見一個月新高

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

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港股 中國神華（01088） 中國中車（01766） 中廣核電力（01816） 石鏡泉

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