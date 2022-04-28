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【歐洲疫情】歐盟估計多達8成人曾感染新冠 減少大規模檢測

環球社會熱點 11:49 2022/04/28

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全球新冠肺炎疫情持續超過兩年，歐洲一度成為疫情重災區。歐盟委員會估計，歐洲有高達8成人口曾確診新冠肺炎，呼籲各國應為未來疫情作準備，包括研發抗新冠藥物，加強替兒童接種新冠疫苗。

近6成人曾感染新冠 75%未成年人染疫 【下一頁】

歐盟衛生專員基里亞基季斯（Stella Kyriakides） 表示，估計歐洲有6至8成人口曾確診新冠肺炎，目前歐盟通報的確診病例已佔3成歐洲人口，若連同成員國未上報的感染病例，推測確診數字將高達3.5億宗，佔歐洲人口約77%。基里亞基季斯周三（27日）向路透社承認，由於新冠確診及死亡數字減少，歐盟正減少進行大型病毒檢測及上報確診。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐洲正進入疫情新階段，從緊急狀態轉向更可持續的疫情管理，但各成員國仍須保持警惕。

祖高域獲開綠燈爭衛冕 無打針都可參加溫布頓 【下一頁】

歐盟預料新冠病毒會持續變異，疫情或再次捲土重來，呼籲各國建立綜合監測系統，在秋季前加強接種新冠疫苗，提高兒童疫苗接種率。歐盟會支持成員國研發方便儲存的抗新冠藥物，探索開發所有預防及治療新冠藥物可能性。

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責任編輯：郭麗明

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