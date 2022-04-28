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【業績｜銀行股】渣打除稅前溢利升4%至15億元　股價午後曾抽升一成

股市 13:07 2022/04/28

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渣打除稅前基本溢利升5%至15億元，本港財富管理業務收入倒退26％。

渣打 （02888） 中午公佈首季業績，收入上升9%至43億元，按固定匯率基準計算則按年上升11%。除稅前溢利按年增長4%至15億元；按固定匯率基準計算，除稅前基本溢利及除稅前法定溢利分別上升5％及7%，至15億元。每股盈利增加4％至34.8仙。

渣打午後股價曾抽升一成，其後升幅略為收窄。截至下午2時左右，升8.604％，報51.75元。

按固定匯率基準計算，渣打淨利息收入上升10%，淨息差按季上升10個基點至1.29%，乃由於結構性對沖計劃和利率上升所致。同樣按固定匯率基準計算，撇除債務價值調的金融市場業務增加4億元或27%，交易銀行業務收入增加6%，財富管理業務下跌1億元或17%，其中最大市場香港下跌26%。

信貸減值支出按年上升1.8億元

期內有形股東權益回報為11.1%，按年上升30個基點 。 信貸減值支出2億元，按年上升1.8億元，按季則下跌300萬元。當中包括1.6億元與中國商業房地產相關的風險敞口，及1.07億元因斯里蘭卡主權評級下調至第3階段。管理層額外撥加總額按季減少1.04億元至2.39億元，當中包括新型冠狀病毒相關的1.53億元，及中國商業房地產相關的8,600萬元。

集團普通股權一級資本比率13.9％，較去年底的14.1％略低。渣打解釋，錄得溢利及減少風險加權資產的正面因素，被監管變動及股份回購計劃導致的100個基點負面影響所抵銷。

預期信貸減值料可回復正常

展望今年，渣打指近期的地緣政治事件令利率前景更加明確，但未來經濟復甦步伐則變得更難預測。渣打預期，今年全年收入增長將輕微超過早前所訂的5％至7％指引範圍；預期經營支出將略高於早前所估算的107億元；因預期收入增加，帶動表現掛鉤薪酬支出上升。至於預期信貸減值，渣打則料回復正常至中長期貸款損失率範圍即30至35個基點。

渣打行政總裁溫拓思表示，儘管宏觀環境波動，第一季度業績依然強勁，除稅前溢利按年增長4%，基本業務勢頭強勁。他又指，對渣打在2月概述的5項策略性行動取得早期進展感到欣慰，集團正朝着在2024年甚至更早實現10%有形股東權益回報的目標前進。

另外，集團披露其2月時提及的7.5億元股份回購計劃，至今已完成約80%。

【ET財智Talk】晉達特約：氣候峰會COP27年底展開　有哪些ESG投資主題可留意？

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港股 渣打集團（02888） 業績公布 財富及資產管理 香港
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