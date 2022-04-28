▲ 【數據中心】萬國數據升1% 伙楊忠禮電力建8座數據中心、最快2024年落成

萬國數據 （09698） 公布，與楊忠禮電力 （YTL Power） 達成合作，將在位於馬來西亞柔佛州的楊忠禮綠色數據中心園區內共同開發8座獨立的數據中心，總電力容量為168MW，其中一期項目將於2024年投入使用。

園區位於馬來西亞柔佛州古來，距離新山市和新加坡約30公里，將開發佔地275英畝（約111.3萬平方米）、總電力容量為500MW的數據中心，並優先採用太陽能發電，是馬來西亞第一個由場地內可再生能源供電的超大規模數據中心園區，可滿足該地區對具有可持續性和成本效益的數據中心解決方案日益增長的需求。

股價方面，萬國數據現升1%，報28元。

【ET財智Talk】晉達特約：投資機遇「碳」中尋

相關文章：

【業績】萬國數據去年虧損擴大78%、預簽約率跌16.1個百分點

【萬國數據9698】萬國數據私人配售6.2億美元於2029年到期的0.25%可轉換優先票據 兼與紅杉中國訂立戰略合作協議

【可持續發展】阿里雲目標2030年數據中心全部轉用清潔能源 對外開放9項低碳專利

編輯：姚卓然